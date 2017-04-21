Лавров: Запад не изучает ситуацию в Сирии, а настроен на смену режима в стране

Блокирование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российского проекта по инциденту в сирийском Идлибе направлено на смену режима в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вчера наше совместное предложение о том, чтобы эксперты ОЗХО посетили места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии, было без каких-либо внятных объяснений заблокировано западными делегациями.

В этом проявилась полная несостоятельность позиции наших западных коллег, которые, по сути, запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолёты со снарядами, снаряжённые химическим веществом», — сказал Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И в пятницу в Астане, где проходит Совет глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я считаю, что это очень серьёзная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить», — отметил Лавров.

По его словам, «причем все это происходит на фоне открытых заявлений из Лондона, Парижа о том, что их эксперты получили пробы с места инцидента. На наши вопросы, адресованные Лондону, Парижу и к ОЗХО, откуда эти пробы взялись, кто их брал, когда их доставили, никакого ответа нет.

Думаю, что это очень близко к ситуации, когда эта организация себя будет дискредитировать. Если кто-то хочет этому способствовать, то такие попытки надо пресекать», — сказал глава МИД РФ.

Накануне стало известно, что исполнительный совет ОЗХО большинством голосов отверг предложение России и Ирана создать независимую комиссию для расследования предполагаемой химической атаки в Идлибе.

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