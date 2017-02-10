Лавров: Россия и Запад призывают к диалогу в Донбассе

РФ, США, а также западные партнеры по «нормандской четверке» едины в необходимости диалога между сторонами конфликта в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Альтернативы минским договоренностям нет. Наши контакты с зарубежными партнерами, в первую очередь по „нормандской четверке”, а также с США показывают, что даже при всех расхождениях во взглядах на ситуацию на Украине мы едины в необходимости диалога между сторонами в конфликте в целях поиска согласия и компромисса», — заявил он в интервью газете «Известия».

«Что касается перспектив, то „мяч” на стороне Киева. Никто за украинские власти не в состоянии выполнить политические требования минского „Комплекса мер” — принять закон об особом статусе, о проведении в Донбассе местных выборов, провести конституционную реформу. Речь идет о шагах, имеющих ключевое значение для достижения мира на Украине», — добавил министр.

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