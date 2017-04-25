Лавров рассказал, как успокаивается во время трудных переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что успокаиваться на сложных переговорах ему помогают мысли о его любимой футбольной команде «Спартак».

«Я постоянно думаю о «Спартаке», — сказал министр журналу Esquire, отвечая на вопрос о том, что помогает ему успокаиваться, когда партнеры по переговорам «не слышат» его.

Лавров также рассказал о своих музыкальных предпочтениях, о любимых поэтах.«Любимый поэт — Высоцкий. Еще Есенин и Блок. Но Высоцкий — это наша современность», — сказал он.

«Музыку?… Люблю фолк, джаз. Нравится, как Бутман играет. Ну и „Битлз“, конечно, люблю. И Синатру», — добавил Лавров.

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