Лавров: Порошенко хочет аннулировать свою подпись под минскими соглашениями

Все заявления президента Украины Петра Порошенко сводятся только к одному — снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

«Что касается заявлений Петра Порошенко, он много делает заявлений, мне трудно их комментировать, и все эти заявления нацелены только на одно — обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под минскими договоренностями, — подчеркнул Лавров. — Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано под разными предлогами».

«Любой инцидент, задолго до того, как будет предпринята попытка его расследовать, используется, чтобы отвлекать внимание от минских договоренностей, — указал Лавров. — В минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет. В минских договоренностях поддерживается роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».

При этом Лавров подчеркнул, что «это не значит, что не может быть дополнительных соглашений». «Но дополнительные соглашения, особенно развертывание миротворцев, предполагает согласие всех сторон конфликта, — сказал Лавров. — Поэтому разговаривать Порошенко надо с Донецком и Луганском, как, собственно, его и обязывают минские договоренности, от чего он постоянно уклоняется».

Как сообщало EADaily, во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 23 апреля Петр Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Это было сделано после подрыва машины с сотрудниками СММ ОБСЕ на противотанковой мине, заложенной украинской ДРГ на трассе в ЛНР.