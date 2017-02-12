Лавров: ОБСЕ понимает, что дальше «выгораживать» Украину невозможно

Миссия ОБСЕ на Украине работает «нейтрально», там уже поняли, что невозможно и дальше «выгораживать» украинских военных на Донбассе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они (украинская сторона) продолжают валить „на голубом глазу” все на нас, на Донбасс, даже вопреки докладам СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, которая всегда старалась быть нейтральной», — заявил Лавров в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

«Если СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы и отмечает в своих докладах направления, откуда эти обстрелы происходят, но не говорит прямо, что обстрел начался со стороны ВСУ, то даже такая „нейтральность” однозначно свидетельствует о том, что миссия понимает, что больше невозможно „выгораживать” армию Украины и эти батальоны», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

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В конце января ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе.

При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед».