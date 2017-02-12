Лавров: Мы пригласили США в Астану на встречу по Сирии

Во второй встрече представителей законного правительства Сирии и представителей оппозиции в столице Казахстана смогут принять участие представители Госдепа.

Об этом глава Российского МИД Сергей Лавров сообщил в интервью каналу НТВ.

«Американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду», — сказал Лавров.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23–24 января. Дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы (там переговоры проходят под эгидой ООН) предложил создать президент РФ Владимир Путин. Инициативу российского лидера поддержали президенты Турции, Ирана и Казахстана.

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6 февраля российские, турецкие, иранские эксперты, а также представители Дамаска, оппозиции, Иордании и ООН ровели в Астане первое заседание совместной технической группы по мониторингу режима прекращению огня. На 15–16 февраля запланировано второе заседание.

Наблюдатели отмечают, что площадка в Астане может оказаться более эффективной, чем женевская. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул однако, что Россия не ставит своей целью замену женевского формата.