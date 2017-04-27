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Лавров и Тиллерсон могут встретиться на Аляске

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Лавров и Тиллерсон могут встретиться на Аляске | Русская весна

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона может состояться на Аляске «на полях» Арктического совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Она (встреча) прорабатывается. Разумеется, это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве», — сказал журналистам российский дипломат.

По его словам, «никаких сомнений в том, что есть о чем говорить, нет».

«Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Нужно продолжить разговор и по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные и серьезные расхождения», — сказал Рябков.

«Надеемся, что получится эту встречу организовать», — заявил замминистра.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493304458

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