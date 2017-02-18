Лавров и Столтенберг обсудили Украину и военную транспарентность в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили перспективы отношений Россия-НАТО, а «также ряд актуальных вопросов международной и европейской повестки дня», сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что встреча прошла «на полях» 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

На брифинге Столтенбрг рассказал, что обсуждали ситуацию на Украине и военную транспарентность в Европе. «Думаю, мы достигли прогресса по повышению транспарентности и снижению рисков. Думаю, что встречи с министром Лавровым на полях Мюнхенской конференции с прошлого года доказали продуктивность. Они помогают нам двигать вперед диалог НАТО-Россия, достигать прогресса по прозрачности относительно учений, воздушной безопасности. Это конкретные результаты с начала прошлой встречи», — отметил Столтенберг, передает ТАСС.

Он также отметил, что до ситуации на Украине НАТО и Россия развивали стратегическое партнерство. После воссоединения Крыма с РФ «отношения между Россией и Западом, НАТО были испорчены и так и не восстановлены с тех пор». «Да, я могу сказать, что больше неопределенности и непредсказуемости сейчас. И именно поэтому мы пытаемся улучшить отношения с Россией», — добавил генсек НАТО.

РИА Новости отмечает, что на встрече Столтенберг сообщил, что НАТО «твердо стоит на необходимости диалога с Россией».

«Я знаю, с позиции силы», — сказал в ответ Лавров. На это генсек альянса заявил: «С предсказуемой позиции».

«Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера», — отметил также Лавров.