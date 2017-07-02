Латвийские медики начали предупредительную забастовку

«В рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода предупредительной акции около 800 медиков прекратили работать в продленное нормальное рабочее время», — сообщил председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Профсоюз призвал медиков «добровольно в разрешенном и установленном законом порядке» не соглашаться работать в это время в течение одного месяца, информирует mixnews.lv.

На вопрос, как акция протеста может сказаться на жителях, Керис ответил, что им придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг. Особенно это касается получения плановых услуг, но в отдельных случаях может повлиять и на получение неотложной помощи. Керис подчеркнул, что «ответственность за это полностью ложится на политиков, поскольку они были своевременно извещены о ситуации и им было дано время и возможность ее исправить и предотвратить протесты». Решение о проведении предупредительной акции протеста ЛПРЗСУ принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся профсоюз.

Медики, в частности, жалуются, что не составлен конкретный график сокращения продленного нормального рабочего времени на последующие два года с одновременным повышением оплаты труда за это время. «Новое регулирование неконкретное, хотя и включает в себя несколько шагов в правильном направлении, в том числе начало сокращения продленного нормального рабочего времени с июля 2017 года, как предложили профсоюзы. Установлен также небольшой коэффициент повышения оплаты труда в продленное нормальное рабочее время, который, правда, выглядит скорее символическим», — пояснил Керис.

По окончании предупредительной акции медиков ее результаты будут обобщены и профсоюзы оценят, как далеко правительство и Сейм продвинулись в изыскании финансирования здравоохранения и появились ли наконец четкие финансовые гарантии повышения зарплат. После этого будет принято решение о дальнейших действиях. Все участвующие в предупредительной акции медики, на месяц отказавшиеся работать продленное нормальное рабочее время, будут носить значок с надписью «За качество». «Этот значок является отличительным знаком, который в первую очередь подтверждает, что главная цель акции протеста — качество, ибо усталый медик не может работать в полную силу», — рассказал Керис.

Ранее Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков. В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющимися медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю в этом году, в 2018 году — 50 часов, а в 2019 году — 45 часов в неделю. Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году. В настоящее время для медиков за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.