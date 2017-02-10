Лайза Миннелли готовится к своим похоронам

Легендарная певица Лайза Миннелли на закате своей жизни столкнулась с одиночеством, нищетой и болезнями. 70-летняя мировая звезда страдает целым набором всевозможных заболеваний, что еще усугубляется ее давним пристрастием к алкоголю и наркотикам.

Дошло до того, что она вынуждена распродавать семейные реликвии.

Недавно легенда сцены решила позаботиться о своем последнем пристанище и завещала похоронить себя рядом с матерью Джуди Гарленд на кладбище Лос-Анджелеса. Сейчас мать актрисы похоронена в Нью-Йорке, в специальном мавзолее. Но так как никто из родственников не изъявил желание там покоиться, Лайза решила перевезти ее прах поближе к себе, в Лос-Анджелес, где планирует организовать захоронение для всех членов семьи.

Миннелли до мелочей спланировала собственные похороны, уточнив, в какой одежде ее должны положить в гроб и какая музыка будет играть на панихиде. Также знаменитость уже записала прощальное видео, в котором обратится к близким друзьям и родственникам. Эту идею певица переняла у своего покойного супруга Дэвида Геста, который также записал перед смертью ролик с обращением к присутствующим на собственных похоронах.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/layza-minnelli-gotovitsya-k-svoim-pohoronam.html