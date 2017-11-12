Украина 

Лайфхак по-украински: 22-летний призывник женился на пенсионерке, чтобы не идти в ВСУ

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Лайфхак по-украински: 22-летний призывник женился на пенсионерке, чтобы не идти в ВСУ | Русская весна

В Виннице 22-летний парень женился на 80-летней женщине с инвалидностью.

Об этом сообщают местные СМИ.

Его призвали на срочную службу в ВСУ и 25-го октября он должен был явиться в военкомат. Но уже 31 октября он расписался с пенсионеркой. Сразу после свадьбы парень с отцом пришли в городской комиссариат с намерением засвидетельствовать, что служить пока молодожену нельзя.

В комиссариате считают, что брак фиктивный и будут обращаться в суд.

«Сам отец привел призывника в военкомат и сам отец за сына говорит фразу он в армию не пойдет, потому что он женат, у него жена инвалид первой группы. Это меня больше всего поразило», — сказал военный комиссар Винницкого ОГВК Александр Данилюк.

Отец молодого человека заявил журналистам, что он рад своей невестке и свадьбе сына, а молодожены сейчас проживают где-то в Нью-Йорке.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510419232

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