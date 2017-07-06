Куда ведет «сволочильность» рубля или деградация национальной экономики 2017

Нынешняя девальвация национального рубля в настоящее время вызывает какой – то инфернальный ажиотаж вокруг доллара. Еще до указанного события все жадно вкладывались в доллар, сладострастно желая обрушения рубля, чтобы поиграть на биржевом тотализаторе. Мерзость этого процесса расписывалась с упоением. О том, как будут «изнасилованный» рубль «опускать», разные экономические эксперты смаковали с подробностями.

В последнее время задуманные недавно американские санкции сыграли спусковым крючком для этого.

И, чудо, американские санкции, которые должны были опустить наш рубль и желание нашего президента с экономическим блоком правительства и его командой вдруг совпали в одном – «опущенный» рубль — выгоден. Большего национального унижения не придумаешь. Каждый американский пинок под экономический зад России приносит прибыль обоим. Запад получит в огромное количество дешевого сырья, а наше правительство дополнительные деньги. Такой симбиоз – указывает на единодушное поклонение «золотому тельцу», который глумиться над Россией и троллит её.

Уже заработали на падении рубля 250 млрд. Желают большего падения рубля, чтобы еще больше заработать. Нужно только попросить Трампа, чтобы он ужесточил санкции, чтобы нам так пнули под зад, чтобы рубль упал и торговался за 150 единиц за доллар. Вот тогда все дыры в бюджете можно заткнуть сразу. Тогда можно выделить дополнительные деньги на патриотизм и выборы. Деньги «золотого тельца», видимо – не пахнут.

Такой садо-мазохизм в экономике свидетельствует о том, что болезненное развращение нашей экономики достигло определенной точки деградации. А деградацию не замечают, считая её нормой.

Падение промышленного производства просто свидетельствует о победе спекулянтов над промышленниками и здравым смыслом. А высокая процентная ставка – это крышка гроба над ним с гвоздиками.

Так как резать, сокращать, делить социальное и загонять промышленное производство — приватизировать государственное, уводить деньги в обшоры, а смыслом производительного труда и роста делать тотализатор, это нужно еще постараться.

Потерян всякий страх и стыд. Но такого масштаба экономического развращения еще не видывала Россия, даже в 90-е. Можно констатировать, что масштаба такого экономического расстройства мы еще не переживали.

Народ российский беднеющий спекулянты уже давно не считают за субъект истории, а скорее за объект манипуляций.

Даже атрибуты государства становятся бутафорскими. Валюта государства – всегда объект национальной гордости, его опоры, крепость будущего. По ней диагностируют экономическое здоровье государства.

Независимость финансовой структуры государства, которая была началом её экономической болезни, ныне привела к экономическому развращению, эффекту зависимости государства и населения от узкой группы офшорно — «независимых», т.е сыграла отрицательную роль в жизни страны и государства.

Но то, как ныне с рублем обращаются, говорит лишь об одном – он стал объектом манипуляций спекулянтов, прыгающим кенгуру. Будущее планирование с нашей валютой, «сволочильность» которой, как пишут СМИ, занимает первое место в мире по этому показателю, не то, что невозможно, а режет все возможное экономическое будущее на корню.

Нужно откровенно и честно признать: рубль первым продали и сдали спекулянтам тогда, когда отпустили его в свободное плавание. Вернее сказать, рубль — опустили в свободное плавание, так как знали, кто его будут топить. Этим самым опустили и жизненный уровень населения.

Население потеряло от этого несколько триллионов рублей сбережений. Потери экономики были колоссальные, но на этом разрушении и паразитировании спекулянтами заработано на бирже было баснословное количество «кровавых».

Тогда рубль перестал быть «Рублем» – превратился в бутафорское спекулятивное средство, т.е. символически перестал быть государственным, выполняющим функции защиты населения.

Те, кто стоял за этими процессами было уже затем не остановить. Первую девальвацию и первые заработки на народных кровных, т.е. на экономической крови населения они сделали, перешли нравственный рубикон.

И, вот, сладострастная вторая девальвация – стала уже ступенью следующей деградации. К ней уже сознательно и тщательно готовились.

То, что сиюминутная прибыль, принесла экономическому блоку правительства две-три сотни миллиардов дохода, несоизмеримо с потерями в экономике населением в несколько триллионов. Это говорит о колоссальной несоразмерности потерь и приобретений.

Иными словами, это экономика упыризма, экономика кормления спекулянтов разного рода. Это уже вторая степень деградации экономики. Она использует механизмы разрушения экономики, девальвацию, как источник прибыли, когда ради спекулятивной «мелочи», разрушается целостная система. Этим занимается узкий круг лиц, приближенный к бирже.

Они разрушают государство изнутри, получая от этого огромные прибыли, как и всякие паразиты. Иными словами экономический спекулятивный паразитизм стал настолько сильным, что поедает тот государственный и народный организм, за чет которого он и живет.

Эти «гусеницы» используют чиновничью вертикаль власти через коррупцию, чтобы ползать вниз и вверх пожирая свежие экономические листья и побеги, используя гос.заказы, монополизируя экономическое пространство для системного паразитизма.

Экономика становится больна разными экономическими зависимостями.

Как наркоман ради сиюминутной дозы, жертвует своим здоровьем, отнимая ресурс в десяток лет, так действуют и её нынешние руководители, впрыскивая наркотик при выпуске экономической крови, чтобы смягчить и облегчить страдания от ломки экономики. Но каждая такая процедура губительна для экономического организма.

Потерянное наше экономическое десятилетие может закончится потерянным двадцатилетием. А некоторые либеральные экономические стратегии недавно планировали потерять еще 20 лет вперед.

Иными словами потерянное будущее двадцатилетие – это верх экономического цинизма.

Можно это модно назвать системным кризисом, а проблемы рубля – волотильностью, а можно и просто и по народному – «сволочильностью». Ведь ясно и понятно кто сделал рубль «сволочильным». Он получил это свойство от тех, кто волочился за долларом, зарабатывал на спекуляциях.

Крупные сырьевые компании и за ними многие остальные, заранее хвастались закупленными долларовыми запасами. Как пишут СМИ, у финансовых структур даже рублей не стало хватать на покупку зеленых бумажек.

Страну просто не узнать. Валютно-спекулятивное биржевое безумие охватило нашу экономику. Как уже упоминал — правительство подсчитало «прибыль» от девальвации в 250 млрд. рублей. Заработать на падении рубля стремятся все, кто только может и не может.

Зачем трудится в поте лица, когда сразу и прибыльно можно урвать крупный плод.

Явление, когда в кризис 2008 года правительство триллионы вливало в банки, а они, занявшись «тотализатором», умножали капиталы, ныне переросло в безобразную тотализаторную истерию.

Но, если, ранее, после прокрутки денег, государству возвращалась некая сумма, то в нынешний кризис два вложенных триллиона просто испарились, так как выход из кризиса еще не виден, а дыра в банковском секторе уже оценивается в 11 трл. рублей.

Экономика движется по сценарию спекулятивной логики и логике спекулянтов. Спекулянты, победившие промышленников, ныне забрались на экономический олимп, низвергают нашу экономику в бездну хаоса. Когда закончится эта экономическая вакханалия? Если следовать логике деградации экономики – то, скорее всего натуральным образом, когда расплачиваются «натурой».

Но, если в 90-х предлагали месторождения отдавать иностранцам, то ныне это будет делаться более деликатно. Уже и народ готовят к таким изменениям. Его уже загнали в бедность – сделали дешевой рабочей силой.

Уже предлагается реформировать образование и науку таким образом, чтобы наши ученые обслуживали своей умной натурой западный капитализм.

Если уже продали спекулянтам самое дорогое национальное – рубль, то натуру, народ уж точно не пожалеют. Народ и рубль отпустили в свободное плавание одновременно. То, что сделали с рублём — сделали и с народом. Ну в 90-е народ уже плавал, знает. Уже не впервой.

Народ еще вполне не осознал наступающего национального предательства элиты. Он еще мрачно безмолвствует и вопрошает – с кем ты царь? Уж больно не совпадет то, что говорится с тем, что делается. Кто – то нашел ответ на этот вопрос, а кто-то еще ищет. А кто ищет, известно, всегда найдет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/19383/-