Куда идет Россия

15.06.17 отвечая на вопрос ведущего в программе «Вечер» ,пресс-секретарь Президента РФ Д.С. Песков сказал о В.В.Путине, что «… он цепляется за проблему ,мобилизует всех и доводит до решения вопрос…». Что значит «цепляется»? Власть обязана видеть проблему до того,когда она стала проблемой.Для этого составляются планы и мероприятия,устанавливаются сроки и назначаются ответственные за их исполнение.Для этого нужна ответственная власть.Не «цепляться «надо,а организовать работу всей системы власти,заставить работать сотни и сотни тысяч чиновников,которые исправно получают немалую з/плату,но не исполняют своих обязанностей. Чиновник- это не комфортная жизнь, но силой идти на должности не заставляют. Чиновник- это призвание быть лидером,это ежесуточная дань работе 10-12 и более часов, это ,когда засыпаешь и просыпаешься с мыслями о работе.Это чувство глубокой и полной ответственности за порученное дело.Государственные интересы на первом месте. Кстати, при таком отношении к своим обязанностям,чиновник любого ранга при общении со своими подчиненными легко обходится без шпаргалки. Так работали при СССР ,и это полностью отвергнуто нынешней властью. Владимир Владимирович с 2001 года «вцепился» в ЖКХ maxpark.com/user/4295151767/content/5052992 но не получается. Это не кресло больной девочке купить, или выплатить задолженность по з/плате .ЖКХ это обычное министерство состоящее из множества чиновников ,где ни кто ни за что не отвечает. Поэтому эта система не работает. И так по всей России. Безответственность и некомпетентность правят бал. И невозможно в России,в ее внутренней и внешней деятельности найти какое-нибудь движение в положительном направлении,в направлении развития. 15 декабря 2011 г. премьер-министр РФ В,В,Путин,отвечая на вопросы :почему не увольняет министров проваливших работу?-назвал это «кадровой чихардой». Может проблемы России от того,что чиновники потеряли страх? «Страх это не самый лучший инструмент решения проблем,перед которыми стоит страна,так же рабский труд -не самый производительный труд в мире»-считает Владимир Владимирович. «Нам нужен не страх, нам нужны эффективные законы,умение их соблюдать и способность власти потребовать соблюдения этих законов»-продолжил глава Правительства В.В.Путин. 27.06.17 в новостях по ТВ сообщили ,что в Еврейской АО с канализационного люка больше месяца течет жидкость..

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110094/19333/-