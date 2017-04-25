Куда дальше? Впереди конец!

По многочисленным сообщениям представителей ДНР, жить обычному рядовому сотруднику станет еще «веселее»: многих ожидает очередная урезка зарплаты. По разным данным сокращение составит от 50% до 70%. Как же выжить? Для представителей власти республики ответ прост — выдавать зарплату едой, пайками…и это не гуманитарная помощь, которая положена большинству нуждающемуся населению. Хотя, если подумать, может это и гуманитарка, но разворованная, перепроданная и преподнесенная населению в качестве «достойной» оплаты труда. Будем тешить себя надеждами, что этого хватит людям прокормить себя и свои семьи, не даст им умереть от голода. Однако не стоит забывать о коммуналке, налогах, да и, в конце концов, обыкновенной одежде. Население просто напросто кинули на произвол судьбы без средств существования, уже начался естественный отбор: сильнейшие выживут, а остальным — одна дорога.

Конечно же, многие могут сказать: «фейк», «это все чушь» и т.п. Но если задуматься над этим хотя бы пару минут, то сразу становится ясно — все подобные заявления не лишены смысла. Задержка зарплат более чем на месяц – уже давно привычное дело для дончан. Люди научились терпеливо ждать и верить, плыть по течению в ожидании чуда. Месяцами молча кормиться пустыми надеждами и обещаниями о светлом будущем, улучшению жизни, давясь при этом черствым хлебом и собирая объедки.

Главари республик гордятся достижениями массовой «национализацией» предприятий, приписывая всяческие заслуги местному руководству об улучшении качества продукции, условий труда, увеличении производительности. Так, к примеру, шахтоуправление «Донбасс» и шахта «Комсомолец Донбасса» были признаны образцовыми в угледобывающем секторе, в то время как сотрудники этих предприятий не могут свести концы с концами, а производительность уменьшилась в сотни раз. Но, несмотря на это, продолжается навязывание идей о необходимости и положительном результате не только национализации, но и правлении республик в целом.

Сейчас уже полностью размыто понятие «черта бедности»: народ уже давно за ней, но не все понимают и признают это. Но, как бы не было тяжело, население т.зв. «Л/ДНР» не теряет силы духа и продолжает бороться с системой, в то время как «руководители» ОРДЛО продолжают набивать себе карманы, уничтожая при этом все на своем пути и вовсе не думая о простом народе, о будущем Донбасса. Боле того, лидеры боевиков даже не думают и о своем будущем, они боятся о нем думать, так как оно у них одно – зазеркалье.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110267/18291/-