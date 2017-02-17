Куба 21-24 серия: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Кубанков рад был своей счастливой жизни: прошел службу в армии, жил с женой. Но все рухнуло, когда он узнал об измене супруги с его коллегой. Андрей напал на него, после драки Кубу уволили. Кубанкову приходится все начинать с чистого листа в городе Среднереченск. Но по новом все обрести не так-то просто, Куба уходит в запой. Это ему самому не нравится, но у него нет причин для каких-либо изменений.

Но Эрика вновь вдохнула жизнь в поникшего духом капитана. Они вместе радовались каждой минуте жизни, но девушку не похищают. Кубанков незамедлительно бросается спасать свою возлюбленную и удачно это делает. После этого успеха, Андрею поступает предложение пойти на работу в УГРО.

С этого момента его жизнь полна приключениями и смыслом. Ему даются наиболее трудные дела и самые опасные преступники. Но судьба уготовила ему новый сюрприз. Перед Кубой встает тяжелый выбор, что повлияет на его оставшуюся жизнь. Смерть Генкина и его водителя заставила помучиться. Вроде бы самым корыстным лицом была его жена, с которой он планировал развестись, а так она заберет все его наследство.

Однако, следы выводят Кубанкова на другого подозреваемого. Андрей стает жертвой подставы, после закрытия дела. Заславский решил скомпрометировать своего оппонента, но успел лишь натравить на него службу безопасности и быть сбит машиной. Выяснилось, что машина принадлежала Кубе, который во время аварии был в баре. Так что ему нужно узнать о том, то подставил его.

Куба 21-24 серия: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс. Он выходит из клиники, где был из-за ранения. На реабилитацию совсем нет времени, так что он начинает расследование. В одном из мусорных контейнеров находят труп неизвестного человека. Погибший Щербаков, который приехал в Среднереченск, прячась от родителей девушки, что обвиняла его в изнасиловании и совершила суицид. Оказалось, что отец умершей как раз прибыл за насильником. Но Роман уверяет, что не имеет отношения к делу, передумав обидчика убивать. Кубанков ищет дальше и узнает, что один странный мужчина предлагает работу, а потом «работников» находят уже мертвыми.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8139-kuba-21-24-seriya-data-vyhoda-17022017-smotret-onlayn-anons.html