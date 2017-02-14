Куба 15 и 16 серия: дата выхода 14.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Эта история про то, как очень стремительно добивается перемен в своей личной жизни офицер-разведчик, после того, как ему изменяет жена. После этого офицер чуть не попал под трибунал за стычку, также его отчисляют из армии, в результате чего его вынуждают сменить прописку. Алкоголем разведчик собирается разрешить личные неудачи. Но именно криминальная история, к которой стал причастен экс-военнослужащий, позволила ему снова обрести себя в этой жизни — проходит и пристрастие к алкогольным напиткам, бывший военный превращается в достаточно почитаемого и уважаемого полицейского, ну и естественно, обретает свое счастье — находит настоящую любовь.

Действие кинокартины происходят в Среднереченске. Главный герой фильма — капитан Андрей Кубанков, по кличке Куба. Ему приходится снова начать жить с чистого листа: недавно он был на службе в разведке мотострелкового полка, но был уволен из-за драки с начальником, последний увел его жену. Приехав на родину, Андрей долго заливал беду алкоголем, пока не повстречал Эрику. Однако, девушку, которая вернула ему радость жизни, вдруг похитили. Куба вынужден прибегать к навыкам боевого разведчика, для спасения любимой. С братом Эрики, бизнесменом Алексеем Одинцовым Куба все-таки преступников находят. После чего Кубу приглашают на работу в уголовный розыск в РОВД. На новом месте работы он не меняет своих принципов экс-военного, в любых обстоятельствах он остаётся честным, справедливым и несгибаемым работником. Кубе доверяют расследования сложных и очень резонансных дел.

Куба 15 и 16 серия: дата выхода 14.02.2017, смотреть онлайн анонс. Когда Куба вышел на след основного заказчика преступлений в подмосковном Среднереченске, на пути перед ним встает сложный выбор: оставить всё как есть, сохранив безопасность близким и себе, либо что бы не случилось наказать злоумышленника…

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8120-kuba-15-i-16-seriya-data-vyhoda-14022017-smotret-onlayn-anons.html