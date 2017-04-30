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Кто же тут «оккупант»: «Артек» при Украине и сейчас (ВИДЕО)

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Кто же тут «оккупант»: «Артек» при Украине и сейчас (ВИДЕО) | Русская весна

Три года назад Крым вернулся в состав Российской Федерации. За это время на полуострове многое изменилось.

Международный детский центр «Артек» не стал исключением.

Донецкий журналист Константин Долгов лично побывал в «Артеке» и сравнил нынешнее состояние МДЦ с украинским периодом.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493576601

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