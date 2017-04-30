Кто же тут «оккупант»: «Артек» при Украине и сейчас (ВИДЕО)
Три года назад Крым вернулся в состав Российской Федерации. За это время на полуострове многое изменилось.
Международный детский центр «Артек» не стал исключением.
Донецкий журналист Константин Долгов лично побывал в «Артеке» и сравнил нынешнее состояние МДЦ с украинским периодом.
Читайте также: Политический гарем, или как происходит тайная борьба за право стать «любимой женой США» на Украине
По материалам: http://rusvesna.su/news/1493576601