Кто же тут «оккупант»: «Артек» при Украине и сейчас (ВИДЕО)

Три года назад Крым вернулся в состав Российской Федерации. За это время на полуострове многое изменилось.

Международный детский центр «Артек» не стал исключением.

Донецкий журналист Константин Долгов лично побывал в «Артеке» и сравнил нынешнее состояние МДЦ с украинским периодом.

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