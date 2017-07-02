Кто станет следующим президентом? — шокирующие результаты опроса в Киеве (ВИДЕО)

Интересный опрос был проведен месяц назад на улицах Киева. Киевлянам предлагалось ответить на вопрос, кого они видят следующим президентом Украины.

Результаты оказались ошеломляющими — большинство ответивших заявили, что видят на этой должности Надежду Савченко.

Немаловажно то, что опрос и видеозапись проводились человеком, которого нельзя назвать журналистом, но с уверенность можно назвать певцом режима Порошенко.

Журналистом Всеволода Филимомненко, автора этого опроса и видео, нельзя назвать хотя бы потому, что даже на этой короткой видеозаписи можно увидеть, как он провоцирует людей, предлагая им ответ «Ну назовите фамилию, у вас же они крутятся на языке? Янукович. Хотели бы, наверное, возвращения Януковича?»

А тех, у кого ответа нет, тут же спрашивает «Ну так может Порошенко на второй срок? Выборы-то близко» или «додавливает» вопросом «Ну вы же собираетесь жить в этой стране?»

«Может быть тот, кто победит Россию, а?» — пытается вытянуть из киевлян нужные ответы «журналист».

«Да кто её победит? Украина что-ли?» — отвечает мужчина к вящему неудовольствию пропагандиста (9:17)

Количество назвавших фамилию Савченко на самом деле поражает.

Некоторые уклончиво отвечают «женщина», есть те, кто прямо говорит «Никого. Кого ни выберем, всё говно, б…ь» (4:31)

Случился с горе-пропагандистом и курьез: одна из опрашиваемых передала «привет Шарию», приняв Филимоненко за корреспондента команды Анатолия Шария.

Итак, за год относительно активной политической деятельности экс-участница карательного батальона «Айдар», ныне депутат Верховной Рады выбилась в лидеры при моделировании ситуации «завтра выборы — за кого будете голосовать». Результаты этого видеоопроса показательны еще и потому, что государственные институты социологии на Украине, выполняя политический заказ, всячески маскируют рухнувший рейтинг Порошенко. А пропагандист Филимоненко, сам того не желая, продемонстрировал срез общественного мнения. Впрочем, результаты подобного опроса в регионах могут сильно отличаться от киевских.

Савченко была помилована указом президента России 25 мая 2016 года по просьбе родственников погибших журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В тот же день была доставлена в Киев из Ростова. 27 мая 2016 года заявила о готовности баллотироваться на пост президента.