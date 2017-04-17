Кто про что – а депутат Поклонская про своего любимого царя Николая

Наталья Поклонская еще раз доказала известную истину: депутатство – лучший способ заниматься своим хобби за государственный счёт. С упорством ледокола «Арктика» эта народная избранница пробивает тему защиты образа царя Николая Второго. Вот только что она заявила, что некие эксперты проверили трейлер фильма «Матильда» о любовной интриге императора и признали, что фильм «не может не оскорблять чувств верующих».

Уточню: эксперты проверили даже не фильм, а трейлер к фильму. Это как раз тот случай, когда «не читал, но осуждаю». С тем же успехом можно определять полезность для здоровья лапши «Доширак» по ее рекламе в телевизоре.

Кстати всегда интересно, как кто-то присваивает себе право говорить от имени и по поручению. Верующие – они разные. Вполне возможно, что далеко не всех их оскорбляет то, на чем слегка зациклилась Поклонская. Возможно, далеко не все из них видели и увидят и трейлер, и фильм. Уже поэтому сложно оскорбить тем, что тебя не касается и никогда не коснется. И уполномачивали ли «все верующие» Наталью Поклонскую говорить от их имени – тоже вопрос спорный.

Вообще забавно, когда человек получает возможность реализовывать свои комплексы и хобби за очень полновесную зарплату депутата Госдумы. И тут явно напрашивается вопрос: а может, подсократить число наших депутатов раз в пять? Все равно занимаются они по преимуществу своими частными делам – так хоть пусть не так обременительно это будет выходить для государства. Кризис на дворе, война опять же – экономить надо.

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/18181/-