Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?

23-27 января в Варшаве прошла военная игра «Hegemon» – балтийская компания. Организаторами компьютерной симуляции военного конфликта выступили две фабрики мыслей – американский мозговой центр «Potomac» и польский Фонд Казимежа Пуласки.

Согласно сценарию игры военные эксперты и представители польских и иностранных структур, занимающиеся вопросами национальной безопасности, по ролям разыграли действия стран-участниц НАТО в случае возможной российской агрессии с территории Беларуси.

Целью инсценировки, согласно заявлениям ее организаторов, является «помощь в построении принятого НАТО понимания военной сути угрозы со стороны России, жертвами которой могут стать Прибалтийские страны, а также Польша». В отношении Беларуси организаторы игры считают, что основной угрозой для нашей страны является не усиление сил НАТО у западных границ, а «неадекватный ответ России с Востока».

В этом свете особое внимание в ходе игры было уделено предстоящим учениям «Запад-2017». По мнению организаторов, совместное учение Беларуси и России напрямую связано с оккупацией Минска российскими войсками. Поводом для таких суждений послужило количество вагонов, которые минобороны России планирует привлечь для перевозки воинских грузов на территорию Беларуси и обратно в 2017 году.

По сценарию военной игры 4162 вагона будут использованы для переброски 1-ой танковой армии ВС РФ, которая примет участие в совместном российско-белорусском учении «Запад-2017» и в последующем останется на территории нашего государства. На вооружении танковой армии будут находится все последние новинки техники и вооружения, в том числе и новейший танк Т-14 «Армата». Всего в составе 1-ой танковой армии, по мнению организаторов, будет около 700 танков, 1300 других бронированных машин, 500 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Примечательно, что единственным представителем всего белорусского военного экспертного сообщества стал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Он однозначно уверен, что эти четыре тысячи вагонов предназначены для перевозки войск и техники c целью оккупации Беларуси и нападения на Украину.

Еще задолго до проведения симуляционной военной игры А. Сивицкий утверждал об этом в своих публикациях, а также активно продвигал эту мысль в белорусском медиапространстве, в том числе и на белорусских государственных каналах. В качестве аргументов эксперт приводит все тот же тендер минобороны РФ и свои собственные подсчеты, использованные в сравнительном анализе поставок воинских грузов из России в Беларусь за 2013 и 2017 года.

Можно было бы подумать, что совпадение или одинаковая интерпретация данных, если бы в основу компьютерной игры не были положены опять-таки результаты проведенных Сивицким подсчетов. Ко всему прочему Сивицкий стал единственным, кто был удостоен похвалы от руководителя симуляции, самого Филипа Бридлава, отставного натовского генерала, бывшего главнокомандующего союзными силами в Европе: «У нас был прекрасный участник здесь, который разговаривал с нами о том, как на Беларусь может повлиять такой сценарий или как она может стать частью этого». Также отставной генерал добавил: «Я многому научился о Беларуси в ходе этой военной игры. Я могу вам сказать, что эта тема была хорошо оговорена».

На чьей стороне играл Арсений Сивицкий неизвестно, но судя по заявлениям эксперта, лично он разделяет позицию натовских экспертов в отношении российской агрессии и считает, что реальная угроза для Беларуси возможна только с Востока.

Кто победил по итогам игры – неизвестно. Официальных выводов организаторы не озвучили. Известно только, что по сценарию россияне ввезли на территорию Беларуси тактическое ядерное оружие. Но все-таки чему же мог научить опытного натовского генерала белорусский «супер-эксперт» так хорошо разбирающийся в военном деле? Судя по заявлениям Сивицкого, сделанным в ходе игры, главной целью его участия в военной симуляции было расположить к себе натовских партнеров и представить Беларусь в качестве жертвы давления России, а также донести до всех участников, что в Минске действительно рассматривают угрозу с Востока. И что самое главное, расчет делается на то, что эта информация дойдет до руководящего состава стран-участниц НАТО.

По сообщению организаторов военной симуляции и Филипа Бридлава полученные в ходе симуляции выводы будут представлены в виде отчета Конгрессу США и минобороны Польши.

Совершенно очевидно, что заявления, сделанные Арсением Сивицким в ходе игры, противоречат всем взятым союзническим обязательствам между Россией и Беларусью и сеют раздор между двумя странами. Но, вместе с тем, учитывая особо трепетное отношение руководства Беларуси к налаживанию диалога с Западом, с трудом верится, что отправка экспертов на мероприятие международного уровня происходит без санкции спецслужб или высоких должностных лиц.

Выходит, что есть доля правды в словах отдельных экспертов и изданий о том, что эксперт А. Сивицкий фигура не самостоятельная, а является протеже отдельных структур в руководстве Беларуси, которым выгоден разворот Беларуси на Запад, а точнее отворот от России. Вот они и отправляют засланных «казачков» в тур по странам НАТО с целью демонстрации готовности Беларуси к более интенсивному диалогу.

Стоит заметить, что и сам Сивицкий не скрывает своего тесного сотрудничества с руководством страны. Так, в интервью польскому Интернет-изданию forsal.pl он утверждает, что закрытая версия докладов Центра «ложится на стол военного и политического руководства страны». По его заявлению доклады там не только читают, но и учитываются при принятии тех или иных решений.

Выводы и результаты деятельности А. Сивицкого и его Центра все больше походят на сценарий шпионского сериала. Да и цели захвата Беларуси, опирающиеся на количество вагонов, совсем неубедительны.

Важно понимать, что заказчики информационной компании о захвате Беларуси при любом раскладе, рано или поздно, избавятся от ненужных свидетелей подобных действий.



Автор: Дмитрий Алешкевич

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/17142/-