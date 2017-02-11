Кто на самом деле начал Вторую мировую войну в Европе?









30 сентября – одна из самых трагических дат в истории XX столетия. В этот день в 1938 году в Мюнхене премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье подписали с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини соглашение о передаче Германии Судетской области Чехословакии. Представители самой Чехословакии были приглашены в зал, чтобы под давлением поставить свои подписи под документом. Это печально известное соглашение вошло в историю под названием «Мюнхенского сговора». Позднее другие территории Чехословакии были оккупированы Польшей и Венгрией. http://www.mid.ru/

После объективно добровольного аншлюса Австрии (нацистов там действительно поддержали) в 1938 году Адольф Гитлер должен был преступить одну важную психологическую черту — переходу к насильственным действиям с целью расширения пресловутого «жизненного пространства», предусмотренному его идеологической концепцией. В этот момент Германия была еще недостаточно сильна, и противостояние со всеми основными игроками на мировой арене одновременно её быстро бы надломило.

В мае 1938 году Гитлер попытался спровоцировать путч в чехословацких Судетах и перебросил к их границам войска, но жесткая реакция Праги, а также Москвы и Парижа, связанных с Чехословакией союзными договорами напугала агрессора и вынудила его на некоторое время замереть.

Тогда руководство Третьего Рейха начало дипломатическое лавирование, основанное на предложении создать «единый фронт против большевизма», и на этот раз взаимопонимание между основными игроками Запада оказалось полным. Нацистов весьма благосклонно выслушал Лондон, к ним присоединилась Варшава.

21 мая посол Польши во Франции Лукасевич от имени своего правительства гарантировал США в лице посла Буллита, что Польша объявит войну Советскому Союзу сразу же, как тот попытается оказать военную помощь Чехословакии. 27 мая прошли переговоры между польскими и французскими дипломатами. Подчеркнем, что Польша при подготовке будущего Мюнхенского сговора была не менее активна, чем сам Третий Рейх.

11 сентября 1938 года Лондон и Париж сделали чудовищно иезуитское заявление. Они формально пообещали, что в случае войны поддержат Чехословакию, однако пообещали Гитлеру, что он получит все, что хочет, и без войны.

15 сентября премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен провел в Баварских Альпах встречу с Гитлером и дал согласие на передачу Судет Германии. 18 сентября британцы провели по этому поводу консультации с французами.

19 сентября правительство Чехословакии запросило позиции СССР по поводу происходящего. Москва ответила, что готова выполнить свои союзные обязательства даже если Чехословакию предаст Франция, а Польша с Румынией откажутся пропускать советские войска. В Москве прекрасно понимали, чем чревата безнаказанность Гитлера… Однако Прага так и не смогла принять эту помощь. Почему так — мы объясним ниже.

21 сентября Советский Союз заявил на пленуме Лиги наций о необходимости срочных мер, направленных на поддержку Чехословакии. Однако советские предложения были заблокированы Англией и Францией. Вместо этого Лондон и Париж заявили Праге, что в случае начала войны Франция договор исполнять не будет. И тогда же британские и французские власти проговорили ключевой момент:

«Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне».





Фактически Праге дали понять, что весь Запад видит Гитлера союзником в коллективной агрессии против СССР, и если Чехословакия примет советскую помощь — то это будет поводом для Германии, Британии, Франции, Польши, Италии (и, естественно, США, которые, как мы помним, поддержали идеи Польши) совершить совместное нападение на Чехословакию и Советский Союз.

22 сентября Британия и Третий Рейх провели новые переговоры, в ходе которых Гитлер потребовал, чтобы в разделе Чехословакии приняли участие Польша и Венгрия. Варшава предъявила Праге ультиматум и начала перебрасывать на границу войска.

28 сентября Чемберлен официально заверил Гитлера, что он может немедленно получить от Чехословакии все, что захочет.

29 — 30 сентября в Мюнхене прошла решающая встреча по судьбе Чехословакии, на которую ни ее представителей, ни советских дипломатов не допустили. На второй день переговоров Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали печально известное Мюнхенское соглашение, давшее отмашку к началу раздела Чехословакии.

Фото: wikimedia.org

Подписание Мюнхенского соглашения. Невилл Чемберлен, Эдуард Даладье, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини (слева направо)

Гитлер сразу же получил Судеты, Польша — Тешинскую область. Словакия через полгода превращается в «независимое» государство, в котором устанавливается марионеточный прогитлеровский режим. В ноябре 1938 юго-восток Чехословакии и Закарпатье уходит Венгрии. В марте 1939 Гитлер объявил об установлении «протектората» над остатками Чехии, завершив ее оккупацию. Сопротивление нацистам оказала всего одна рота чехословацкой армии.

К 1938 году Чехословакия имела мощнейший ВПК во всей Европе. После раздела страны всё это досталось Гитлеру.

При этом, Чехословакия располагала одной из самых развитых промышленностей в Европе и одним из мощнейших ВПК. Гитлер получил одномоментно оружие на 9 пехотных и 5 танковых дивизий, одни из лучших на континенте заводы…

19 марта 1939 году Москва предъявила ноту Берлину, заявив о непризнании ее действий по отношению к Чехословакии.

Однако объективно СССР оказался в ужасном положении. Против Советского государства было создано коллективное объединение всех государств Запада. Англия, Франция, Польша и США буквально потирали руки, ожидания нападения Гитлера на СССР, фактически гарантировав нацистам свою поддержку еще до подписания Мюнхенского соглашения.

Советский же Союз к войне, тем более с «объединенным Западом» физически не был готов, поэтому единственной возможностью оттянуть неизбежное, стало подписание Договора о ненападении с Германией. Нужно отметить, что до этого СССР предложил договор Польше (что было для Москвы объективно менее выгодно), однако Варшава от предложений Москвы высокомерно отказалась, напрасно рассчитывая на помощь своих западных «друзей».

После раздела Чехословакии против СССР было создано мощное коллективное объединение всех государств Запада. Англия, Франция, Польша и США потирали руки, ожидания нападения Гитлера на СССР.

Нужно отметить, что планы захвата Польши у Гитлера были готовы еще за полгода до подписания пакта с СССР, и Советский Союз просто завел войска на территории, заселенных восточнославянским населением. Поэтому попытки обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны после того, что было совершено в Мюнхене, звучат просто издевательски.

Напоминание от МИД России, прозвучавшее на 78-ую годовщину Мюнхенского сговора, было для некоторых «просвещенных демократов» весьма неприятным:

«30 сентября — одна из самых трагических дат в истории XX столетия (…) Потакание западных стран Гитлеру позволило ему развязать Вторую мировую войну, которая принесла неисчислимые бедствия всему человечеству и в особенности народам бывшего СССР и повлекла беспрецедентные нарушения прав и свобод человека (…). Потребовались неимоверные усилия всех прогрессивных сил и создание антигитлеровской коалиции для отпора агрессору, разгрома Гитлера и освобождения Европы.

Человеконенавистническая идеология и практика нацизма, несовместимые с уважением прав человека, были осуждены Нюрнбергским трибуналом».

Но самое главное все же заключалось в этих строках:

«Напоминание о Мюнхенском сговоре должно послужить предупреждением, чем может обернуться заигрывание с нацизмом и потакание неонацизму, который опять возрождается в ряде европейских стран».





Сегодня Запад, так и не сделав нужных выводов, заигрывает с нацизмом, который возрождает на Украине киевский режим, и с не менее опасным явлением — исламским терроризмом на Ближнем Востоке. В 40-е годы ХХ столетия те, кого натравливали на Советский Союз, больно укусили вскормившие их руки.

Не задумываются ли хотя бы в европейских столицах (об удаленных географически США мы пока промолчим), что нечто подобное может повториться и сегодня? Киевские политики осмелели уже настолько, что не только привычно угрожают России, но и поносят на чем свет стоит Польшу и Израиль, посмевших напомнить им о некоторых неприглядных исторических моментах…

Святослав Князев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17154/-