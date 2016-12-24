Ксения Собчак: телеведущая разозлилась на поклонников из-за расспросов о своем сыне

Слишком много информации о своем сыне, которого Ксюша Собчак родила в середине ноября, она старается не сообщать своим фанатам. Телеведущая делает все возможное для того чтобы от внимания общественности уберечь своего первенца. Несмотря на то, что уже месяц исполнился малышу, но родители пока не сообщили поклонникам о том, какое имя они выбрали для своего ребенка. Помимо этого ни одной фотографии с малышом Собчак не опубликовала. Число постов, которые посвящены материнству и своему сыну, невелико. Зато часто Собчак выкладывает на своём микроблоге фотографии, на которых она запечатлена на светских мероприятиях. Именно за их посещение поклонники часто критикуют свою любимицу. По словам фанатов, Ксюша в настоящий момент должна больше внимания уделять своему сыну и рассказывать о радостях, которые у неё возникают в процессе воспитания малыша.

Похоже, просьбы фанатов сообщать больше информации о малыше Ксюше надоели, поэтому она решила в очередной публикации пресечь это раз и навсегда. Девушка опубликовала накануне пост с гневным содержанием, под которым она опубликовала снимок. На нем запечатлен её супруг Максим Виторган во время прогулки со своим сыном.

«Дорогие мои поклонники, которые почему-то вдруг стали уполномоченным по правам моего малыша. Ко всем читателям своего блога я обращаюсь с просьбой, чтобы они не оставляли комментарии в стиле «А как же малышка?» или «Ты же мать-кукушка». Неужели вы считаете, что выложить фотографии со своим ребенком с прогулок для меня тяжелая задача. Я не хочу следовать примеру звезд, которые после родов для улучшения имиджа выкладывают фотоснимки со своими детьми. У меня нет особого стремления к этому, поскольку в своем блоге, который посвящен моде и стилю, я рассказываю только о том, что считаю важным донести до своих поклонников. Поэтому я не жду от вас какого-то осуждения или одобрительных откликов. Образ, в котором вы хотите видеть меня, я не собираюсь создавать. Это моя жизнь, настоящая и я от посторонних людей её буду беречь. И вообще мне непонятно, почему столько беспокойных людей появилось вокруг меня в последнее время. При этом эти люди, так переживающие за моего малыша, даже денег на няню еще не выслали», — высказалась Собчак.

Настоящие фанаты Собчак этот крик души телеведущей поддержали и написали в комментариях, что девушка обладает великолепным чувством юмора. Нежелание рассказывать о своем малыше они поддержали, написав, что семья у каждого человека является святым, поэтому Ксюша делает правильно, когда мало сообщает о своем малыше. Немало поклонников в комментариях написали, что за остроту и чумовой юмор, который демонстрирует Собчак, они любят эту телеведущую.

Необходимо отметить, что в декретном отпуске в настоящий момент находится звезда. После рождения малыша на Ксюшу свалились хлопоты, которые возникают у каждой молодой мамочки. Поэтому ей целыми днями приходится проводить время с ребенком. При этом как ранее признавалась Собчак, дома у неё дел не так много. Их отсутствие заставляют телеведущую буквально изнывать, поэтому на светские мероприятия она отправляется с большой радостью. Для Ксюши посещение официальных мероприятий — это хорошая возможность встретиться с подругами и сменить обстановку хотя бы на время. Отметим, что недавно девушка приняла участие в съемках фильма Александра Молочникова, который является её близким другом.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7928-kseniya-sobchak-televeduschaya-razozlilas-na-poklonnikov-iz-za-rassprosov-o-svoem-syne.html