Ксения Собчак идет в президенты

Вчера в редакцию издания «Ведомости» пришло открытое письмо, в котором скандальная ведущая и светская львица Ксения Собчак сообщила о своем желании принять участие в президентской гонке. Она заявила, что не является представителем какой-либо партии, а желание стать кандидатом на первый пост в стране продиктовано ее неравнодушной гражданской позицией.

Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга не устраивает нынешняя власть в России. Она считает, что достаточно подкована в политических вопросах, чтобы стать президентом огромной державы. При этом Собчак реально оценивает свои мизерные шансы на победу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что считает Ксению талантливым человеком, ярко проявившим себя в шоу-бизнесе и журналистике, однако он не уверен, что этих качеств достаточно, чтобы стать сильным политиком и повести за собой народ:

Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/kseniya-sobchak-idet-v-prezidenty.html