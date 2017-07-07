Ксения Бородина пообещала хейтерам разместить их фотографии

Известность имеет не только приятные стороны. К известным людям более пристальное внимание, каждый их шаг оценивают сотни глаз. Нередко в микроблогах звезд можно наткнуться на настоящие скандалы, которые устраивают между собой хейтеры и фанаты.

На днях Ксения Бородина похвасталась у себя в Instagram покупками с 70%-ной скидкой. Ведущая «Дома-2» рассказала, что в честь Дня Независимости все американские магазины продают товары с такой огромной скидкой. В посте Ксения указала ссылку на магазин, по которой тут же перешли ее поклонники. Однако выяснилось, что никаких 70%-ных скидок там нет. В комментариях подписчики возмутились обманом Бородиной. В адрес телеведущей было высказано немало упреков.

Сегодня Ксения Бородина опубликовала ответ для особо активных хейтеров. Телезвезда пообещала периодически размещать фотографии тех, кто говорит о ней плохо:

… такие люди должны безнаказанность свою чувствовать. Пусть все посмотрят и оценят, и напишут им в Директ не мало сообщений, почему она сидит и думает что может любое го*но написать у меня на странице?! Или почему они как крысы создают группы где сидят и поливают грязью публичных людей, мы то их не трогаем, а им выгодно существовать, чтобы хоть на сантиметр приблизиться, потрогать эту популярность, но это пустой мир, это бессмысленная трата Времени и эффект бумеранга ещё никто не отменял. Что-то я вижу у себя в комментах, что-то мне присылают в Директ, хотя я всегда говорю не присылать ничего. Крысы должны сами варится в своём крысином мире. Но выставлять их мужей и их секси лица я иногда буду. Мы тоже критики хоть куда

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/kseniya-borodina-poobeshhala-hejteram-razmestit-ih-fotografii.html