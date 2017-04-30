Ксения Бородина и Курбан Омаров опять оказались в центре скандала

Год назад Ксения Бородина и Курбан Омаров возглавили рейтинги новостей шоу-бизнеса, оказавшись на грани развода незадолго до первой годовщины собственной свадьбы. Телеведущая «Дома-2» сообщила интернет-пользователям столько компромата на своего супруга, что хейтеры пары до сих пор вспоминают те неосторожные откровения.

И даже семейная идиллия, которая наступила после примирения, не дает возможности супругам избежать в свой адрес критики. Любой их шаг бурно обсуждается в Инстаграме Бородиной или Омарова.

На днях пара приняла участие в телепроекте, посвященном предстоящему празднику Победы. В честь 9 Мая некоторые звезды шоу-бизнеса снялись в фильме «Месяц Май». В микроблогах звезд можно найти фото в военной одежде.

Постановочное фото Ксении Бородиной и Курбана Омарова в образе медсестры и раненого бойза вызвал настоящий скандал в интернете. Преданные фанаты пары с восторгом приняли их участие в проекте, посвященном ВОВ, а часть фолловеров накинулась на супругов с жесткой критикой. В числе негодующих оказалась и скандальная блогерша Лена Миро, которая написала у себя в ЖЖ:

Девка с развесёлым прошлым и, возможно, настоящим и тип с очень тёмной, по слухам, биографией, облачились в военную форму прошлых лет и нацепили на себя ордена. Когда я это увидела, меня передёрнуло. Развалил, твою мать, яйца. Типа воин. Типа защитник, ага. Вот скажите мне: разве имеет право такой пассажир вешать на себя ордена, которые давали нашим дедам за героизм, когда те рисковали жизнью, когда в них стреляли, когда они возвращались домой калеками или падали замертво на поле боя? Разве имеет право эта девка вешать на себя что-то, кроме силиконовых сисек и нарощенных волос? Какое она имеет право цеплять на себя святые для каждого русского человека символы?

В подтверждение своих слов Лена Миро разместила у себя в блоге фотографии Ксении Бородиной, сделанные во время бурного веселья в столичных ресторанах.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/kseniya-borodina-i-kurban-omarov-opyat-okazalis-v-tsentre-skandala.html