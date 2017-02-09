Крымские татары просят ООН и Европарламент признать Крым российским

Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» направила в Генеральную Ассамблею ООН и Европейский парламент обращение с просьбой признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение к России, сообщает РИА Новости.

Этот документ был принят на пятом съезде движения в декабря 2016 года в Симферополе. В нем предлагается осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь, а также снять антироссийские санкции.

Как отмечает ТАСС, обращение крымских татар председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону передал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

В письме также отмечается, что после событий в Киеве в 2014 году свобода, жизнь и безопасность жителей Крыма были поставлены под угрозу. «В сложившейся ситуации власти Крыма приняли единственно правильное решение о выходе из состава Украины и присоединении к РФ», — сказано в обращении.

«Къырым бирлиги» призвала Генеральную Ассамблею ООН признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации, не противоречащими нормам международного права.

Референдум в Крыму и Севастополе прошел 16 марта 2014 года. На нем большинство жителей высказались за воссоединение региона с Россией. Через 11 дней Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой указывалось на незаконность референдума.

РБК отмечает, что общественная организация «Къырым Бирлиги» появилась летом 2014 года после обострения конфликта между российскими властями и меджлисом крымско-татарского-народа (запрещена в России). Руководителем новой структуры стал бывший глава Генической райгосадминистрации в Херсонской области Сейтумер Ниметуллаев. Именно он в прошлом году обратился к прокурору Крыма Наталье Поклонской (сейчас депутат Госдумы) с просьбой запретить меджлис.