Крымские татары призвали ООН признать присоединение полуострова к России

Крымскотатарская общественная организация призвала Генеральную Ассамблею ООН признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России; обращение было передано в ООН делегацией РФ.

В обращении к Генеральной Ассамблее ООН и Европейскому парламенту межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа «Къырым» призывает «признать провозглашение независимости Республики Крым и свободное присоединение к РФ не противоречащими нормам международного права», «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении РФ, Республики Крым и города Севастополь», а также «снять политические и экономические санкции» в отношении России, Республики Крым и города Севастополь.

Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Отмечается, что данное обращение было принято на пятом съезде Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» 10 декабря 2016 года в Симферополе.

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