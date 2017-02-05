Крымские татары призвали диаспору в Турции бойкотировать Мустафу Джемилева

Крымские татары призвали диаспору в Турции бойкотировать встречу с лидером запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафой Джемилевым, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова, сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

По его словам, Джемилев прибыл с неофициальным визитом в Турцию, чтобы через диаспору крымских татар оказать давление на позицию Анкары в российско-турецких отношениях.

«Крымские татары крайне возмущены тем, что Джемилев осуществляет очередной вояж в Турцию, и настоятельно обращаются к диаспоре не принимать Джемилева — как человека, который организовал блокаду, тем самым поставив под угрозу жизни всех народов Крыма», — сказал РИА Новости Смирнов.

«Меджлис крымско-татарского народа» признан экстремистской организацией и запрещен в России в 2016 году. Инициатором запрета выступила тогда прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая обвинила лидеров меджлиса в организации энергетической блокады Крыма путем диверсий.

«Несмотря на предыдущие попытки и заявления Джемилева, турецкая диаспора крымских татар твердо ориентирована на налаживание отношений с Крымом», — сказал Смирнов.

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