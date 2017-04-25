Крым мотивирует Сообщество Бездельников Украины на «отличную работу»

Одиозный украинский депутат Антон Геращенко назвал отличной работой запрет на пребывание на Украине для певицы Лолиты Милявской. Последняя даже пополнила чёрный список на скандально известном сайте «Миротворец», существование которого осудили все, даже киевские власти с подачи которого он был создан, вот так самоирония.

Геращенко является советником главы МВД Украины Арсена Авакова, при поддержке ведомства которого ресурс и начал свою работу. Кому, как не им гордиться подобным — гордости за работу Сообщества Бездельников Украины хоть отбавляй.

«Отличная работа пограничников и Службы безопасности Украины! Лолите Милявской запрещён въезд на Украину за неоднократное нарушение границы Украины — незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта «Миротворец», — написал Геращенко в Facebook.

Это вообще беспрецедентный случай, когда российским гражданам за пребывание на территории своей страны закрывают двери в другое государство, а «отличная работа» спецслужб, это когда безопасность обеспечивается за счет круглосуточного отслеживания гастрольных маршрутов российский артистов – не заехал ли кто в Крым? Какой ещё терроризм, коррупция, о чём вы, СБУ выше этого, да и украинцам спать теперь стало порядком спокойнее: фууууух, Лолита не приедет, ну, слава Богу.

Так что порядочному артисту сегодня, посетить Крым и не попасть в черные списки СБУ просто неприлично. Кстати, деятели искусств в «незалежной» тоже на лаврах не почивают – сгонял в Россию с концертом или поёшь на русском, жди инквизиции и только не говори, что тебя не предупреждали. По украинским артистам это бьет особенно больно, в то время, как российские все чаще воспринимают запреты от СБУ за честь и с иронией.

Ведь если российский артист перестанет посещать Украину, с него не убудет, чего не скажешь об украинских, им, чтобы преумножить свою аудиторию следует не только в Россию ездить, ведь именно оттуда они в итоге и возвращаются на Родину знаменитыми, но и петь на русском. Ну да ладно, не будет отвлекать СБУ от «отличной работы», а то мало ли, вдруг там Лолита уже на границе подкопы роет или вот-вот десантируется с парашютом прямо на крупнейшую киевскую площадку, ну а как иначе.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18299/-