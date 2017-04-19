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Крушение судна в Черном море — подробности

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Крушение судна в Черном море — подробности | Русская весна

В эти минуты появляется новая информация об обстоятельствах крушения и ходе спасательной операции в Черном море, где ночью 19 апреля затонул сухогруз «Герои Арсенала».

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Как сообщили журналистам в «Росморречфлоте», судно, шедшее под панамским флагом, потерпело крушение в условиях сильного шторма примерно в 14 км от линии строящегося Крымского моста.

«Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уже известен состав экипажа «Героев Арсенала»: на борту находилось двое россиян (в том числе, капитан), девять украинцев и один грузин.

Судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

В настоящее время в районе Керченского пролива, несмотря на сложные погодные условия, продолжается масштабная спасательная операция. По разным данным, из воды подняты от трех до пяти членов экипажа. Семь человек пока числятся пропавшими без вести.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492582113

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