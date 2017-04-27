Крупные банки ждут, что Путин заставит ЦБ снизить ставку

Goldman Sachs Inc. и Credit Suisse Group AG прогнозируют, что Банк России в пятницу сократит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов на фоне замедления инфляции и заявления президента Владимира Путина о необходимости «рыночных мер влияния» на курс рубля.

Аналитики двух банков оказались в меньшинстве в опросе Блумберг: всего четверо из 39 экономистов прогнозируют снижение ставки до 9,25 процента с 9,75 процента, в то время как остальные ожидают, что Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики с шагом в 25 базисных пунктов.

Банк России может ускорить снижение ставки вместо того, чтобы прибегать к дорогостоящим интервенциям с целью ослабить рубль, написал по электронной почте аналитик Goldman Sachs в Москве Клеменс Графе.

«Тон комментариев Путина поддерживает нашу точку зрения о том, что ЦБР может снизить ставку на 50 базисных пунктов» и подать «голубиный» сигнал по траектории дальнейшего смягчения ДКП в тексте заявления, говорится в обзоре Credit Suisse от 26 апреля. Замедление роста цен и снижение инфляционных ожиданий, по оценке банка, делают возможным более агрессивное снижение ставки.

Аналитики заговорили о рисках проскочить цель по инфляции после того, как рост цен по состоянию на 17 апреля замедлился до 4,1 процента. Инфляция может оказаться ниже целевого уровня, поэтому ускорение цикла снижения ключевой ставки, который приведет к падению реальных ставок, «оправдано», прогнозирует Goldman.

Рубль с начала года укрепился к доллару на 7,25 процента.

Помимо Goldman и Credit Suisse, снижения ставки на 50 базисных пунктов ждут Otkritie Capital и Capital Economics.