Кровавый театр: кому не нужен мир в Донбассе

Накал противостояния в Донбассе в последнее время несколько ослаб.

Однако количество обстрелов так и не вернулось на тот уровень, который фиксировался до обострения под Авдеевкой — то есть, остается высоким.

Ukraina.ru разбиралась в причинах эскалации, нарастающей с конца октября 2016-го.

Потерянные разведчики

На днях украинские военные сообщили о загадочном инциденте. В Луганской области на линии соприкосновения с ЛНР пропала группа украинских разведчиков.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — сообщил пресс-офицер тактического группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

Он добавил, что не может сообщить более подробную информацию об украинских военных, отметив лишь, что с ними пытаются выйти на связь, а также работают поисковые группы.

О судьбе украинских разведчиков не смогли сообщить ничего определенного и в Луганской народной республике. В погранслужбе ЛНР лишь сообщили, что никаких специальных докладов в отношении пропавшей группы не поступало и, вероятно, к нарушителям применили общий порядок, «если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем».

Тем временем в соцсетях вовсю обсуждают версию дезертирства украинских военных. Высказываются предположения о том, что через ЛНР разведчики отправились в Ростовскую область узнать, как там обстоят дела с работой.

Несмотря на комичную трактовку этого инцидента, он стал очередным подтверждением возросшей активности украинской разведки на линии соприкосновения в Донбассе.

Под крылом беспилотника

ВСУ ведут активную разведку территории ЛНР, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — что запрещено Минскими договоренностями. Об этом 13 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

«Украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений. Так, по нашим данным, за прошедшие сутки украинские силовики из 54 бригады вооруженных сил Украины использовали БПЛА в районе Артемовска», — рассказал он.

При этом число нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе неприемлемо высоко.

Об этом 13 февраля на брифинге в Донецке заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Очевидно, что активизировать разведдеятельность имеет смысл в том случае, если ожидается обострение военного конфликта. В действительности, несмотря на наступившее относительное затишье, боевые действия идут более активно, чем до обострения под Авдеевкой в конце января. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные по обстрелам.

Не берегли патроны

Количество обстрелов в Донбассе стабильно растет с конца октября прошлого года. В сентябре—октябре 2016-го, согласно данным минобороны ДНР, количество обстрелов было относительно небольшим, «всего» несколько сотен выстрелов в сутки, около тысячи в неделю.

Однако уже в конце октября — начале ноября случился резкий рост огневой активности украинской армии — до 3800 выстрелов.

Как отметил в комментарии Ukraina.ru представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник, этому обострению предшествовал отказ Киева выполнить требования Германии и Франции и, соответственно, отвести войска от линии соприкосновения.

«21 сентября был подписан договор о разведении сторон в трех точках — Петровском, Золотом и Станице Луганской. Это разведение произошло только в двух точках, в Станице Луганской Украина под различными предлогами оставить свои позиции отказалась. Я считаю, из-за того, что после отвода из Станицы Луганской должны были последовать усилия по поиску политических решений.

Это касалось в первую очередь реализации механизма введения особого статуса республик Донбасса. А учитывая внутриполитическую обстановку, Киев на это не решился», — констатировал Мирошник.

Что же произошло дальше? В декабре украинские военные делали в сторону ДНР около 5 тыс. выстрелов в неделю, и к концу января (до 28 числа включительно) вышли на 6 тыс. в неделю.

А утром 29 января под Авдеевкой началось масштабное обострение конфликта в Донбассе.

Ползучее наступление

Предпосылки обострения были заложены еще летом 2016-го. Тогда украинские СМИ стали писать о продвижении ВСУ в «серой зоне» как о стратегии украинской армии для того, чтобы «отжать» у ЛДНР побольше «ничейной» земли до того, как начнется собственно мирное урегулирование конфликта.

«Украинская армия делает не просто регулярные вылазки в серую зону, но и закрепляется на определенных участках. Так было на Светлодарской дуге, под Докучаевском. Недавно активнее наши штурмовые группы начали действовать вблизи Зайцево и Никитовки под Горловкой. Вполне возможно, что в условиях переговоров наша армия закрепляется в серой зоне, чтобы по новым документам эти куски территории были за нами», — писало украинское издание depo.ua в августе 2016-го.

Именно это «ползучее наступление» ВСУ в итоге и спровоцировало конфликт в Донбассе.

Эту версию подтверждают даже проукраинские СМИ. В частности, «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской разведке сообщила, что украинские военные первыми атаковали укрепленные позиции ополченцев в «серой зоне» и заняли их.

«Во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на группу боевиков. Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир, 23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило, был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», — рассказал свою версию собеседник издания «Украинская правда» из разведки ВСУ.

Вскоре боевые действия в той или иной степени возобновились по всей линии соприкосновения. С 29 января до 3 февраля продолжалось обострение, украинские военные выпускали более трех тысяч снарядов в сутки — всего более 21 тыс. за эти 7 дней.

4 февраля их количество уменьшилось до 1800, на следующий день — 524. За следующую неделю (6—12 февраля) было сделано более 7200 выстрелов. Таким образом, уровень огневой активности превышает показатели непосредственно перед обострением в Авдеевке примерно на 20%, а количество обстрелов в сентябре—октябре прошлого года — в 6–7 раз.

Манипуляции общественным сознанием

Можно выделить три группы причин, по которым конфликт не вернулся не только к уровню сентября прошлого года, но и к уровню конца января — военные, внутриполитические и внешнеполитические.

Как известно, политическая нестабильность в Киеве в последнее время приобретает все большие масштабы. Недовольство людей увеличивается из-за растущей безработицы, повышения коммунальных тарифов, роста стоимости продуктов питания и еще целого букета экономических проблем.

На этом фоне партии власти — «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт» Авакова-Яценюка стремительно теряют популярность, и их политические конкуренты открыто говорят о досрочных выборах в Верховную Раду, которые кардинально перекроят сложившийся после Майдана украинский политический ландшафт.

Сам Порошенко незадолго до обострения в Авдеевке заявлял, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить досрочных выборов в парламент.

Согласно последним опросам Киевского международного института социологии (КМИС), Порошенко доверяют лишь 13,7% жителей Украины. При этом почти 70% жителей страны заявили, что действующий президент не заслужил доверия своей политикой. Перевыборы в Раду гарантированно лишат его большинства в парламенте и создадут предпосылки для импичмента.

«Как минимум частично противостояние, которое сегодня развернулось в Донбассе, обусловлено внутриполитическими причинами. Чего стоит только блокада железнодорожных путей, которая, очевидно, является следствием внутриполитического конфликта на Украине.

Война стала идеальным способом управления общественным мнением, которое дает власти неограниченные полномочия и снимает с нее все обязательства.

Она позволяет не только зарабатывать огромные деньги, но и уничтожать оппозицию, строить закрытый режим авторитарного типа и эффективно, а главное очень дешево, управлять обществом, используя страхи войны, страхи боевых действий», — отметил в комментарии Ukraina.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ружье на стене

Помимо внутриполитических, есть и чисто военные причины того, что накал противостояния в Донбассе не снижается.

Хотя стороны и договорились о прекращении огня, к линии соприкосновения стянуто слишком много военной техники — артиллерии и танков. Согласно Минским соглашениям, они не должны там находиться.

«ОБСЕ четко фиксирует большое количество перемещений вооружений, в том числе гаубиц калибров 122 мм, 152 мм, танков, реактивных систем залпового огня — то есть, мощной артиллерии, которая выведена из мест хранения и сотнями находится на украинских позициях вдоль линии разграничения. Вольно или невольно ее используют.

Особенно когда она попадает в руки тех же нацбатов, которые слабо контролируются Киевом», — рассказал Ukraina.ru Родион Мирошник.

Получается прямо по принципам сценической драматургии — «если на стене висит ружье, оно должно выстрелить».

В целом последнее обострение в Донбассе действительно имеет некоторые черты театральной постановки.

Смертельный спектакль для Трампа

«Мне кажется, что сегодня то, что происходит в Донбассе, в какой-то мере является жестоким, циничным театральным представлением, устроенным для новой администрации США.

Многое из того, что сейчас происходит в Донбассе, это как раз попытка повлиять на позиции новой администрации США в отношении украинского кризиса.

И вот уже состоялся разговор Порошенко с Трампом, состоится встреча украинского и американского президентов, в отношении чего раньше были огромные сомнения», — считает политолог Руслан Бортник.

Родион Мирошник полагает, что именно внешнеполитические причины обусловили последнее обострение в Донбассе.

«В начале обострения Порошенко выпрашивал разговор с Трампом. После того, как договоренности с администрацией США были достигнуты, и состоялась беседа с Трампом (5 февраля — ред.), пошли на убыль и обстрелы.

Именно желание Порошенко привлечь внимание нового американского президента и было ключевой причиной обострения», — заявил Мирошник.

Однако пока не достигнуты все результаты, нужные Порошенко, ситуация в Донбассе на грани взрыва. Порошенко, возможно, поедет на заседание Совета Безопасности ООН, где Украина главенствует на протяжении февраля. Кроме того, сейчас в преддверии встречи стран «Большой двадцатки» есть целый набор международных событий, на которых Киев также будет транслировать свою позицию.

«Есть череда международных событий, перед которыми, вполне возможно, Киев снова захочет обострить ситуацию в Донбассе, и в условиях активных боевых действий попытаться еще раз повлиять на формирование позиции новой администрации США, в которой прямо заявляют, что позицию по Украине еще не сформулировали.

И пока эта позиция не сформулирована, Порошенко будет бороться за себя, за свою власть, за свое политическое будущее», — считает Мирошник.

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Василий Темный