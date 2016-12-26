Украина 

Кровавые итоги: В ВСУ назвали свои потери за 2016 год

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Кровавые итоги: В ВСУ назвали свои потери за 2016 год | Русская весна

Боевые и небоевые потери вооруженных сил Украины в текущем году по официальным данным составили 467 человек.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью ВСУ.

«Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256», — говорится в сообщении.

Судя по всему, в украинском командовании как всегда сильно преуменьшают реальное количество потерь, но при этом цифра все равно получилась достаточно внушительной.

Также здесь не учитываются потери нацгвардии, МВД, СБУ, погранслужбы и других силовых ведомств.

При этом отмечается, что за год контракты на службу в украинских вооруженных силах подписали около семи с половиной тысяч человек.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482764655

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