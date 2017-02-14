«Кровавые грабли украинского фашизма». Проект News Front «Хроника мира и войны»

Кто эти люди? Откуда они взялись и что ими движет? Как так получилось, что добрый и работящий народ Украины поверг сам себя в ад беспредела и гражданской войны?

В ад фашизма, который осуждали во всем мире после окончания Второй мировой. Осуждали, но продолжали его растить…

«Кровавые грабли украинского фашизма» — четвертый выпуск проекта информационного агентства News Front «Хроника мира и войны».

Режиссер: Иван Прокопов.

Метки по теме: бандеровцы; Грабли укрофашизма; Киев; Нацизм на Украине; новости Украины; Украина; укрофашизм; фашизм

По материалам: https://news-front.info/2017/02/14/krovavye-grabli-ukrainskogo-fashizma-proekt-news-front-xronika-mira-i-vojny/