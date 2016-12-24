Кристина Орбакайте в Киеве: эти мосты нам пригодятся, мы по ним вернёмся

Российская власть всё время повторяет: наши украинские партнёры, братский народ Украины.

И в сущности она права. Народ – братский, партнёры там тоже имеются.

Разве что под Дебальцево идут уже четвёртый день (а верней – вторую зиму подряд) бои, там снова котлы и десятки «двухсотых», но это понемногу стало привычный картиной. В Москве потепление, в Якутске похолодание, в Астрахани дождь, в Крыму мост, под Дебальцево бои. Роман Алексея Толстого, превратившийся в роман Пелевина. Люди вот только живые, настоящие, а не литературные. И гробы деревянные.

Иногда, в минуту подобных размышлений, я случайно, словно бы нехотя захожу посмотреть гастрольные расписания российских артистов, например в Киеве или в Одессе.

Сейчас в Киеве, если верить афишам, запланированы концерты Кристины Орбакайте и Александра Малинина.

Несмотря на то, что никто из этих артистов не сподобился за три года приехать с концертами в Донецк или Луганск, можно только приветствовать их культурно-просветительскую деятельность.

Потому что если «братский народ» и «партнёры» – как же не петь теперь, как же не танцевать в рамках «братского» и «культурного» обмена.

Выглядит, правда, это всегда каким-то особенным образом.

Скажем, если к нам едет группа «Бумбокс» – все здесь осознают, что эти отличные ребята приехали сюда с фигой в кармане, и в целом перед нами концерт в поддержку «братского народа» и «партнёра» на территории не скажу «врага», но кого-то наподобие.

А вот если туда едет группа – какая там? – к примеру «Машина времени», тут же приходит на ум, что эти взрослые отличные ребята поехали на Украину с очень заметной фигой в кармане, и концерт проводится в поддержку «братского народа» и «партнёра» – против его не скажу «врага», но кого-то наподобие.

Играют две стороны, но в одни ворота. Причём в этих воротах даже вратаря, кажется, нет.

Есть и другой забавный момент в этой истории.

Самые любимые «украинские» артисты последних двух лет – вышеупомянутый Андрей Вадимович, Борис Борисович, Миша из «Гражданина Поэта», Дмитрий Львович, другой Миша из «Телевизора», Верочка и ещё несколько девчонок, кроме всего прочего, создают в душах братских слушателей своеобразный стабилизирующий эффект.

Мы понимаем, что пока человека не утащили в ад, сердце его мечется и пребывает в смятении.

Вот, скажем, живёт на братской Украине человек – и нет-нет да задумается: а, может, всё-таки зря мы привели к власти людей, которые, судя по всему, имеют отношение к расстрелу Небесной сотни. Может, зря мы построили посреди Харькова тюрьму для инакомыслящих, снесли три сотни памятников, развесили Бандеру и Шухевича по всем школам, пожгли людей в Одессе, застрелили Бузину и расстреляли восемь тысяч человек в Донбассе, включая две с лишним сотни детей?

И человеку муторно, человеку нехорошо.

Но тут вдруг является ласковый, улыбчивый артист из России и всем своим видом говорит: нет-нет, это всё не так: убийцы и насильники, милитаристы и людоеды – они все в Москве и в Донецке, а ты, брат мой, добрый, хороший, ты милосердный, тебя все обижают, но на самом деле ты прав.

И я нисколько не утрирую: даже не проводя отдельных социологических исследований, я встречал не в десятках, а в сотнях блогов рассуждения на тему, что «лучшие люди России за нас» – а тех, кто не за нас, мы внесём в санкционный список, всячески обзовём, унизим, запретим, отменим и потребуем зачистить.

Однако огорчаться из-за всего этого не стоит.

Потому что российские артисты, что бы ни творилось у них в головах, или чем там они думают, выполняют великую благую функцию.

Ни для кого не секрет, что Украина находится в заложниках у 7-10% возбуждённых граждан, активно настаивающих на десоветизации и, следом, дерусификации Украины – вплоть до запрета книг на русском языке, ограничения проката российского кино, закрытия русских школ и т.д. и т.п.

Что бы там ни было на уме у Бориса Борисовича или Дмитрия Львовича, они по-прежнему восстанавливают мосты между братскими народами и в конечном итоге утверждают великую миссию русской культуры и русского языка.

Эти мосты нам пригодятся. Мы по ним вернёмся.

Сейчас вот в Одессу приедет этот, как его, который про поручика Голицына поёт, заодно он исполнит русские романсы и свою громкую песню на стихи Есенина.

И Кристина приедет, привезёт привет от мамы, исполнит песню на стихи Блока.

И Дмитрий Львович прочитает лекцию про Владимира Маяковского.

И все будут рады.

А то, что Дмитрий Львович при этом Моторолу не любил, а действующего императора считает абсолютным злом – это малосущественные мелочи.

Всё равно вы все агенты русского империализма.

Танцуйте, милые.

Русская империя живёт в самой вашей речи.

Русская хтонь использует вас втёмную.

Захар Прилепин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/16230/-