Шоу-бизнес 

Кристина Орбакайте рассказала о предстоящей свадьбе сына

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Популярная певица и актриса встретилась на концерте «Звезды русского радио» с корреспондентом Dni.Ru и в беседе с ним призналась, что ее старший сын Никита Пресняков сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке — 20-летней модели Алене Красновой.

По словам Орбакайте, свадьба намечена на конец июля.

Никита и Алена, которые встречаются уже три года, живут вместе в доме Аллы Пугачевой на Истре.

Также стало известно, что пара планирует в ближайшее время завести ребенка и переехать жить в США.

По материалам: http://ridus.ru/news/251385

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