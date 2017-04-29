Кристина Орбакайте рассказала о предстоящей свадьбе сына

Популярная певица и актриса встретилась на концерте «Звезды русского радио» с корреспондентом Dni.Ru и в беседе с ним призналась, что ее старший сын Никита Пресняков сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке — 20-летней модели Алене Красновой.

По словам Орбакайте, свадьба намечена на конец июля.

Никита и Алена, которые встречаются уже три года, живут вместе в доме Аллы Пугачевой на Истре.

Также стало известно, что пара планирует в ближайшее время завести ребенка и переехать жить в США.