Кремль: Украина сделала еще один шаг на пути отторжения Донбасса
Украина, отрезав от электроснабжения ЛНР, сделала еще один шаг на пути отторжения своих территорий.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом, отвечая на вопросы журналистов, Песков отказался раскрыть детали дальнейших действий России в связи с прекращением Украиной поставок электроэнергии в ЛНР.
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«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий», — сказал он.
«Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Кроме того, Песков отметил, что «безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493127879