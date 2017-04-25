Кремль: Украина сделала еще один шаг на пути отторжения Донбасса

Украина, отрезав от электроснабжения ЛНР, сделала еще один шаг на пути отторжения своих территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Песков отказался раскрыть детали дальнейших действий России в связи с прекращением Украиной поставок электроэнергии в ЛНР.

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«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий», — сказал он.

«Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков отметил, что «безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе.

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