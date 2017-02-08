Кремль: Убийство «Гиви» — попытка дестабилизировать ситуацию
Сегодняшнее убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») в Донецке — это попытка дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков также сказал, что Россия отрицает какую-либо причастность к убийству Толстых.
Как сообщало EADaily, сегодня рано утром Михаил Толстых был взорван у себя в рабочем кабинете. Командование ДНР заявило, что вышло на след исполнителей теракта.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/kreml-ubiystvo-givi-popytka-destabilizirovat-situaciyu