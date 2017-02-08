Проишествия 

Кремль: Убийство «Гиви» — попытка дестабилизировать ситуацию

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Дмитрий Песков. Фото: pravda.ru

Сегодняшнее убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») в Донецке — это попытка дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что Россия отрицает какую-либо причастность к убийству Толстых.

Как сообщало EADaily, сегодня рано утром Михаил Толстых был взорван у себя в рабочем кабинете. Командование ДНР заявило, что вышло на след исполнителей теракта.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/kreml-ubiystvo-givi-popytka-destabilizirovat-situaciyu

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