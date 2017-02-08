Сегодняшнее убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») в Донецке — это попытка дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что Россия отрицает какую-либо причастность к убийству Толстых.

Как сообщало EADaily, сегодня рано утром Михаил Толстых был взорван у себя в рабочем кабинете. Командование ДНР заявило, что вышло на след исполнителей теракта.