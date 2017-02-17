Проишествия 

Кремль: Слова Захарченко об освобождении Донбасса можно объяснить эмоциями

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Дмитрий Песков. Фото: kp.ru

Слова главы Донецкой народной республики Александра Захарченко о возможности освобождения Донбасса от ВСУ не лежат в русле минских договоренностей, но их можно объяснить эмоциональным фоном. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, такие заявления — они не в русле минских договоренностей, — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы, к сожалению, констатируем на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов. РФ как страна — гарант минских соглашений делала, делает и будет делать все возможное для деэскалации конфликта и вывода его в мирное русло».

Как сообщало EADaily, ранее Захарченко неоднократно заявлял, что ополченцы готовы освободить от ВСУ Донбасс военным путем, если это не получится сделать политическим. «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — наша коллективная задача, — отметил он в последний раз. — И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/kreml-slova-zaharchenko-ob-osvobozhdenii-donbassa-mozhno-obyasnit-emociyami

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