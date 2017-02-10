Кремль: Россия не отправляет добровольцев в Донбасс

Россия не отправляет добровольцев в Донбасс и не поставляет танки Республикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова депутата Государственной думы Сергея Железняка в эфире программы «60 минут» о том, что в Донбасс отправятся новые добровольцы для участия в боевых действиях.

«Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины», — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы Кремля, о том, почему в Донбассе сложилась такая ситуация следует поинтересоваться у украинских властей.

«Это все-таки Украина — это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регионы», — отметил он.

Поэтому, по его мнению именно официальному Киеву следует переадресовать вопрос о причинах «серьезной пробуксовки» минских соглашений.

Ранее СМИ сообщали, что республики Донбасса владеют 700 танками, что якобы в три раза больше, чем у ВСУ.

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