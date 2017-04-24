Кремль прокомментировал предложение Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

Решение о вводе миротворческой миссии ООН на Донбасс следует согласовать с властями ДНР и ЛНР.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко в телефонном разговоре с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном предложившего активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН

«Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле», — подчеркнул Песков.

При этом он напомнил, что Россия неоднократно призывала украинские власти начать прямой диалог с ДНР и ЛНР.

«Нужно понять отношение к такой инициативе ООН — насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее», — сказал он, отметив, что «важно отношение к этой идее всех сторон «нормандского формата».

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