После возвращения Крыма в родную гавань сотни тысяч отдыхающих ринулись на черноморское побережье Одесской области. Центром летнего морского отдыха стала Затока — и раньше популярная среди украинцев как более дешевый вариант отдыха у моря по сравнению с Крымом.

Затока — посёлок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Расположен поселок на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Чёрным морем, порт-пункт Бугаз.

Стоит отметить, что власти России никогда не препятствовали отдыху граждан Украины на курортах Крыма — после 2014 года к обычной поездке добавился лишь паспортно-таможенный контроль на админгранице, но уже весной 2014 года киевские власти заранее объявили тех, кто поедет отдыхать в Крым, предателями, остановили железнодорожное сообщение с Симферополем, Севастополем и Евпаторией, а вскоре на перешейке начали как грибы плодиться разнообразные блокпосты с вооруженными бандитами-националистами, что, безусловно, отбивало у украинцев охоту ехать, и особенно с детьми.

До 2014 года Затока была типичным провинциальным бюджетным курортом: инфраструктура, милостиво оставленная советским оккупантом, недорогое жильё, грязноватые пляжи. Но с притоком туристов коммерсанты почуяли возможность прибыли и решили выжать из провинциального поселка всё возможное: рекреационный комплекс «Центр лета» открыл свои двери отдыхающим в 2015 году, когда даже самым национально-возбужденным стало ясно: Крым украинским больше не будет.

Следуя давней украинской традиции «Пам’ятай, чужинець, тут господар українець!» (Помни, чужак, тут хозяин украинец — укр.) владельцем «Центра лета» является эстонский бизнесмен и инвестор Марсель Вихман. Он возвел не только пляжно-развлекательный комплекс, концертную площадку, но и набережную.

Однако, осенью 2016 года новенькая набережная не выдержала штормов и попросту рухнула в воду. В зимний период ремонтные работы никто не вел, всем было любопытно, как же удастся восстановить всё к лету. Но уже весной стало ясно, что восстанавливать ничего не будут, эстонский инвестор бежит: в Затоке была замечена техника для демонтажа всех конструкций «Центра лета».

Со слов охраны и администратора комплекса такое указание дал представитель бизнесмена, одесский юрист Александр Погорелый, который сейчас пребывает за границей. Перед ними также образовалась задолженность по заработной плате, погасить которую последний обещал в течение месяца.

На официальной странице «ВКонтакте» последняя запись датирована декабрем прошлого года.

Читайте также: Киев готовится начать новую газовую войну