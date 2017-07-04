Краткую историю Демороссии* можно было написать с использованием языка, которым пишутся сказки для малолетних детей, ибо то, что происходило и происходит ныне в огрызке Советской Империи, могло случиться только в сказках. Но, тем не менее, младореформаторы лихих 90-х годов, руководимые заморскими гуру, умудрились сказку превратить в явь. По-видимому, Всевышний так осерчал на легковерных «россиян», что наказал их тем, что напрочь лишил разума правителя страны и наслал на Русь несметные орды мародёров и разбойников.

Примечание: Демороссия* — логически правильное название нашей страны. Очень верное название: какие-то неведомые «россияне», обретающиеся как бы на своей исконной территории, но только во времена торжества «свободной» (суверенной… и проч. эпитеты) демократии?!

Поскольку общий образовательный и интеллектуальный уровень многих «россиян» опустился до… (сами знаете, всеобщая дебилизация, клиповое сознание…), они способны усвоить новейшую историю страны, изложенную только лишь в краткой упрощённой форме.

Автор учебника «Краткая история Демороссии», несмотря на прошлую неудачу (ему было отказано в праве на соискание учёной степени «Доктор богословия»; диссертация: «Влияние духовых музыкальных инструментов на духовную жизнь современного духовенства»), подумывает отправить в ВАК, сей актуальный научный доклад для присвоения ему учёной степени «Доктор каких-то наук», минуя учёную степень «Кандидат каких-то наук».

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Учебник по краткой истории Демороссии.

Вступительное слово автора учебного пособия.

Учебный материал по новейшей истории нашей страны рекомендован Нездешним Разумом для изучения учащимися всех классов общеобразовательных школ, студентами всех ВУЗов, равными последним в интеллекте. Ознакомление с сим капитальным трудом будет полезно и для всех деятелей нынешней науки: м.н.с. — ков, н.с. — ков, ст.н.с. — ков, аспирантов, кандидатов и докторов всяческих наук, профессоров, членкоров, академиков.

Особливо полезен сей труд для невежественных граждан, которые на полном серьёзе величают себя политиками и которые искренне думают что они чем-то или кем-то управляют на этой планете. Несомненно, данный труд будет оценен по достоинству и всеми рабочими и работницами – брюнетками, равно как и блондинками, а так же конкретными пацанами, свободно изъясняющимися на чисто русском языке, лицами без определённого места жительства, женщинами с пониженной социальной ответственностью… и прочими гражданами с очень странной половой ориентацией.

Глава 1. Лихие девяностые годы.

12 июня 1991 года состоялось первое демократическое волеизъявление граждан советской России. Первым президентом был выбран Б.Н. Ельцин. Президентские выборы стали ответственным шагом на пути развития демократического государства. Со временем в ознаменование принятия «Декларации о суверенитете РСФСР», т.е. её независимости от СССР, всенародно избранный президент даровал гражданам ещё один «красный день» в календаре. А взамен за это щедрое благодеяние президент и его разросшееся семейство, состоящее из новых русских, забрали в свою личную собственность почти всё движимое и недвижимое имущество страны, включая и все полезные ископаемые её недр.

Безусловно, этот обмен был намного круче знаменитого шулерского обмена трусов на часы. Гораздо круче! Наш народ-богоносец опять оказался впереди планеты всей! Такого грандиозного воровства общенародного достояния никогда не происходило за всю историю человечества Земли. Аборигены двух Америк, менявшие золото на стеклянные бусы, и наши отечественные аборигены Севера, охотно обменивавшие ценную пушнину на бесполезные трубы от аглицких граммофонов, представляются людьми более расчётливыми и высокоразвитыми по сравнению с «совками».

Новая прогрессивная элита Демороссии стала называть бывших советских людей россиянами (а в узком кругу – электоратом). Налицо прогресс: раньше русские люди были совками, а при новой элите они стали россиянами, к тому же, ещё и господами. Нынче все господа – от президента и до последнего россиянина без определённого места жительства.

Неудивительно, что поначалу всенародно избранный президент россиянам сильно нравился – в доску свой: пьёт горькую – дай Бог каждому! Значит, он – человек наш, правильный! Да и все видят – у него перебит нос, знать, боец – у него рука сильная! Наведёт он порядок в буфетах и столовках бывших обкомовцев, глядишь, и всему народу еды, наконец-то, до отвала достанется. Да и водочки в магазинах хоть залейся – пей, эхма, неужели ж мы, наконец-то, жизни сладкой и вольной дождались.

Больно грозен наш президент – сразу видно, что побаиваются его младореформаторы. Молчалив, значит, он – умён, а когда молвить речь пытается, держит долгую паузу – знать, умных мыслей много водится в его головушке. Хмурит бровь, мечет Борис взоры гневные – как пить дать, коммуняк умоет он, и тогда хозяевами станем, все мы вскорости, а жить мы на проценты с капиталов будем все как один, припеваючи. А пальцем, пальцем-то он всегда на небо указывает, словно избранник Божий обещает нам манну небесную. А походка-то у него степенная, ну, прямо-таки, как у царя-помазанника. Ей Богу, он – царь-надёжа, наш Борис, свет Николаевич.

Дошла до Бориса людская молва: россияне стали уподоблять его царю-батюшке, да и дворовая челядь давно уж об этом ему нашёптывала. Закружилась у Бориса от гордости вечно охмелённая головушка. И стал он с тех пор вести себя по-«царски», словно сказочный царь-Горох, народ свой, да и весь честной мир, потешая.

Но сколько верёвочке не виться, а всю водочку не выпьешь на бесконечных дармовых банкетах, кои раньше с похмелья даже и не снились секретарю обкома партии бывшему. Надорвался «царь» Борис, занедужил, укатали его дозы неподъёмные, да и сладку водочку с утречка он откушивал почти всегда без закусочки. Стал забулдыга-президент совсем немощен, стакан с хмельным зельем и тот не может удержать в ослабевшей рученьке.

Здесь надо сказать, что к тому времени все дела в урезанной Советской Империи пошли совсем не так, как было Борисом Безумным россиянам обещано. Закручинился «царь» Борис, навалились на него думы тяжкие, думы чёрные.

Плач царя Бориса

«Как же править-то я буду теперь державушкой, неужели ж взаправду моя горькая жизнь на рельсах, да на холодных закончится? Не могу уразуметь своим могучим разумом, почему мой личный рейтинг упал ниже плинтуса? Ведь мои друзья Билл и Гельмут на меня не нарадуются, а окаянные россияне всё недовольны, па-а-нимаешь ли. Но ведь моими свободными СМИ неблагодарному электорату было сказано, что моча и кровь у президента всея Руси хороши в анализах. Чего ж им ещё надобно? Почему россияне бастуют, а не радуются по поводу моего бодрого здравия?».

Глава 2. Смена властных элит в стране.

Перепугались холопья реформаторы, почуяв скорую и бесславную кончину Бориса Безумного. Хоть наглы до предела и тупы были нелюди, но всё же они поняли: ответ именно им держать придётся за сотворённые преступления. Дружно кинулись холопья реформаторы искать козла отпущения, на которого можно было бы свалить геноцид русского народа ими злоумышленно содеянный. Дурака согласного стать «царёвым» преемником, конечно же, не нашлось в дворовой челяди. Да и честно говоря, выбирать-то было не из кого, ибо поголовно все реформаторы были в дерьме по уши, да и всех их знал в лицо народ Руси-Матушки.

Даже к лицедеям известным стали присматриваться «пиарщики». И ведь нашли-таки одного россиянина особливо гордого. И показался на политической арене всем известный Никитка «барин», который всем хвастает, что якобы его далёкий предок по материнской линии был приближённым холопом какого-то царя из рода не то Рюриковичей, не то Романовых, чуть ли даже не их постельничим. Да уж больно заумён, да вальяжен, оказался этот деятель массовой культуры, нарочито барствующий. Как ни старался придворный кинорежиссёр и по совместительству никудышный актёришка, но его косноязычные проповеди по «телеящику» и сумасбродные нравоучения «за жизнь» сознание россиян так и не затронули. Подвела Никиту глупого его харизма полудворянская, а ведь нынче каждый дуралей знает, что алчущий восседать на троне должен обладать харизмой царскою.

И, всё-таки, нашёлся на Руси «рогатый», предназначенный для отпущения, – бывший «силовик» из самого могущественного советского ведомства. Да, из тех самых выродившихся хрущёвско-брежневско-горбачёвских «силовиков», не без злого умысла и своекорыстия прозяпивших Советскую Империю. Конечно, «силовикам» готовить очередной «наш ответ Чемберлену» было гораздо легче, чем эффективно выявлять и безжалостно истреблять врагов русской нации, как это умело делали их предшественники при жизни прирождённого Вождя народов Сталина.

Глава 3. Прорывные нулевые годы: россияне встали с колен.

После замены властной элиты россиянам жить стало луче, жить стало веселее. Деградируют россияне не слишком заметно, вымирают не слишком больно. Убыль коренного населения страны, естественная и закономерная при демократическом обустройстве государств, с лихвой возмещается за счёт притока русскоговорящих представителей братских титульных народов Среднеазиатских стран.

Нельзя обойти отдельные негативные процессы, наблюдающиеся после окончательного вливания Демороссии в мировое цивилизованное сообщество. После вставания Демороссии на ноги из известной позы «раком», незначительно ухудшились отношения с нашими западными партнёрами. Но этот процесс естественен, так как некоторые разногласия между равными партнёрами цивилизованного мира существовали всегда.

На любые агрессивные вызовы наших западных партнёров у нас заготовлен могучий ассиметричный ответ, доставшийся нам в наследство от Советского Союза. Имеется в виду система «Периметр» – комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны. В случае чего, наша «Мёртвая рука» (Dead Hand — англ. – «Мёртвая рука») разнесёт в пух и прах супостатов вместе с планетой (правда, россияне этого никогда не увидят, ибо к моменту возможного ответного удара они будут находиться в состоянии взвешенной радиоактивной пыли).

Поэтому нынешнее поколение россиян может спать спокойно. Мы мирные люди, но наш «бронепоезд» в виде запаса советских атомных боеголовок ещё стоит на запасном пути.

Проходят зимы, проходят лета, спасибо ЕдРоссам за это и лично Гаранту ВСЕГО!

***

Кто-то подумает, что написанный мной «учебник» – это пошлая юмореска. Ничего подобного. В этом тексте отражена правда жизни. Да и народная мудрость глаголет о том же самом: сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!

Ну а почему наша страна не развалилась вслед за СССР и продолжает до сих пор существовать, объясняет лозунг, написанный трёхаршинными буквами на длинном щите в пол-остановки, который я много лет наблюдал при въезде на авто на одну из площадей сибирского мегаполиса: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТО, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ – МЫ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

Безусловно, тот, кто придумал этот лозунг и установил длиннющий щит, на интуитивном уровне прочувствовал, что мы ещё живы благодаря усилиям каких-то могущественных внешних сил. Именно так, это «То» не позволило умалишённым либерал-демократам разрушить нашу страну. Ибо без России и населяющих её народов Земля превратится в ещё один пояс астероидов нашей планетной системы.

Отсюда следует вывод: порядок на этой планете будет в обозримом времени наведён не человеческими руками. Время от времени это «То» проводит генеральную уборку в нашем крохотном космическом домике. Нынешняя – будет уже пятой по счёту генеральной чисткой человечества за последние восемнадцать с половиной миллионов лет. И самой суровой чисткой. Послаблений по малолетству уже никому не будет, ибо закончились детство и юность землян. Отвечать за всё содеянное придётся по полной – как взрослым людям.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110116/19336/-