Красный лист календаря.

День седьмое ноября –

Красный лист календаря.

Погляди в свое окно,

Все на улице красно.

С. Маршак.

Современные молодые люди не знают, что такое отрывной календарь. У них есть айфоны, айпады и прочие ай – шмады. Он для них иконостас, он для них и календарь, он для них и свет в окне и в мир окно. А я помню, как моя мама каждый год покупала этот самый отрывной календарь и первого января благовейно вешала его на стенку в «зале», т.е. единственной жилой комнате нашего деревенского дома. В календаре на каждом листочке крупно черными цифрами написано число, буквами помельче: день недели, восход, заход солнца и отдельно пропечатана какая либо памятная дата. А на обратной стороне заметка – статейка на тему, как то связанную с этой датой. Не календарь, а супер агитатор за советскую власть. Все листочки в календаре были одинаковыми, за исключением некоторых. На этих листках даты были написаны красным цветом. Для советского человека это были самые радостные дни. Особенно 7 — ое ноября. Люди готовились заранее: доставали дефицит, строили планы, где и как будут отмечать долгожданный праздник. По значимости и эмоциональному накалу эту подготовку и ожидание смело можно сравнить с подготовкой к встрече нового года. Да это и был по сути Новый год. Именно с этой даты партия, а значит и весь советский народ вели отсчет прожитым дням. Торжественно отмечали и славили былые дни далекого 1917 года. На парадах – демонстрациях кричали «Ура» и восторженно глядели на руководителей партии, стоявщих на высокой трибуне, осененной знаменем революции и ликом мудреца в кепочке, который с громадного плаката, прищурив один глаз, вещал: «Правильной дорогой идете, товарищи!». После демонстрации веселые и счастливые собирались в компании, где стол ломился от всяких вкусностей и деликатесов. Собравшиеся постарше разговаривали о работе, о международном положении и обязательно пели застольные песни. Молодежь собиралась отдельно, там было шумно и весело: танцы, флирт и ни слова о работе и празднике. Так или иначе, для всех это был великий день и большой праздник. Ну, а назавтра: «спасибо партии родной, что нам сегодня выходной». Это о втором выходном дне, 8 – го ноября.

Революция, годовщину которой советские люди столь радостно отмечали в эти дни, произошла сто лет назад. Большевики тогда подобрали «валявшуюся на мостовой», власть. Отряхнули её, как следует,д от пыли и грязи и накрыли, как саваном громадную империю. Семьдесят с лишним лет народ корчился в муках. Громил белых и контру, строил Днепрогэс, Беломорканал, валил лес, возрождал индустрию, которую сам же недавно и разрушил, воевал с лютым ворогом, строил социализм – коммунизм. В 1985 году к власти пришел черт с отметиной и сладкими посулами, легко совратил тот же самый народ. А совратить было легко, потому что большевики в свое время отторгли людей от Бога, религия была признана «опиумом» для народа. Он развернул страну в противоположном направлении и все жертвы, понесенные в борьбе за идеи большевиков, оказались брошенными «коту под хвост», то есть совершенно напрасными. И народ это разворот принял, ибо неведали они о примере Христа, искушаемого в пустыне. Вот и поддались.

Процесс смены курса проходил динамично и даже весело. На трибунах появились самые разные личности. Некоторые из них несли откровенную ахинею, а некоторые зерна разума. В стране нарастал хаос и неразбериха, бывшие коммунисты прятали подальше свои партбилеты, беспартийные массы озаботились проблемой выживания. Черт и его приспешники старались «углубить» происходящее. Но после некоторой растерянности и замешательства, за дело взялись бывшие партийцы и процесс пошел, как по маслу. Они, как бывалые штурманы стали прокладывать курс в новое «светлое» будущее: в капитализм. Особо шустрыми в этом деле оказались верные помощники партии, комсомольцы. Все вместе они взялись за традиционное для большевиков дело: обман народа. Масштабы были, конечно, как и прежде, грандиозными. Они устроили грандиозный пир по дележу пирога под названием Россия. А как умеют делить и кроить мошенники и аферисты, хорошо известно. И вот вам результат: одни живут во дворцах, другие (большинство) в лачугах. А чтобы жители лачуг не возникали, им любезно позволили купить подержанные самокаты из — за границы и одним глазком посмотреть, как живут люди за «бугром». В результате народ теперь воочию мог убедится в старой истине: «за что боролись, на то и напоролись!».

Я вспоминаю свою жизнь при советской власти, ведь прожил там 45 лет и честно говоря, мнение у меня двоякое. С одной стороны это время, когда я был значительно моложе, а значит и жизнь тогда, была для меня гораздо интереснее. Но, даже имея в виду это обстоятельство, я не хочу возврата в СССР, но и обиды или злости на те времена у меня нет. Другое дело моя мама. Она родилась в 1906 году и полной мерой хлебнула «счастливой жизни» от большевиков. Подростком пряталась в погребе от белых и красных, не понимая, чего хотят эти суровые дяди. Видела, как выгоняли из родных домов односельчан и вместе с малыми детьми увозили на железнодорожную станцию, откуда они уже не возвращались. Видела, как мужики, отбиваясь от плачущих жен, вели упирающихся коров в колхозный загон. Плакала, получив похоронку на мужа, сложившего голову на финской войне. Семь лет точила снаряды на заводе рядом с эвакуированными из Ленинграда подростками. Вернувшись в деревню с грудничком на руках, вкушала похлебку из полусгнившей картошки, приправленную крапивой и отрубями, а днем шла на железную дорогу, где с помощью лома вручную ворочала рельсы и шпалы. За все труды государство начислило женщине, отдавшей все силы большевикам и Родине достойную пенсию. Аж 27 руб. 50 коп. в месяц. На эти деньги она могла купить почти десять бутылок водки (2 руб. 87 коп. за одну бутылку). Гуляй на всю катушку, пенсионерка! Так с какой же стати ей благодарить свою судьбу? А ведь это они, большевики, так сделали! «Ни дна и ни покрышки им», так говорила она. И я с ней согласен.

Да, большевики в свое время жестоко обманули всех граждан великой России. Обещали мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам, но: миру дали угрозу мировой революции и взамен приобрели вражду всего цивильного мира, фабрикам дали «красных директоров», а землю лишь посулили, тут же отобрав ее в колхозы. Мир не видал таких аферистов и мошенников. ВКП(б), а затем и ее преемница КПСС не брезговали ничем. С помощью обмана, лжи и тотальной пропаганды они вбивали в наши головы несбыточные мечты о коммунизме. Партия лепила из граждан страны бессловесную массу. Каждый знал, что нужно говорить с трибуны, а что можно на кухне в дружеском кругу. Но и здесь нужно быть осторожным, среди друзей мог оказатся сексот. Доносительство, двуличие стали нормой в отношениях людей ибо все, что выходило за рамки насаждаемой морали и, так называемого, соцреализма было под запретом. За этим неусыпно и жестко следили «компетентные» органы. Технический прогресс, новые веяния в культуре и искусстве обходили мою Родину стороной. Во второй половине двадцатого века мы, как и прежде, еще на заре советской власти, славословили ликбезы и лампочку Ильича.

Идеи марксизма, ленинизма, которые исповедовала партия большевиков, преподносились народу, как истина в последней инстанции. Но на самом деле они следовали не канонам этого ученья, не благородной цели уничтожить в стране бедность, а упорно добивались главного для себя: чтобы не было богатых. В. Ленин написал массу статей и книг в развитие теории марксизма (в СССР их издали аж в 55 томах), но последователи цитировали лишь те места и те мысли, которые иллюстрировали правильность выбранного пути. Все рассматривалось через призму классовой борьбы и суровой необходимости, в связи с этой борьбой, диктатуры пролетариата. И этот горячечный бред был основой политического и государственного устройства для страны. А народ либо безмолвствовал, рукоплеская партийным бонзам на съездах либо потихоньку, маленьким язычком, поправлял призывы и лозунги КПСС на свой лад. Например, широко известное: «Народ и партия, едины!» дополняли простой истиной: «Раздельны только магазины». И так во всем. Люди в подавляющем большинстве ненавидели этих болтунов, но терпели, потому что внутри каждого гражданина жил страх перед властью. Страх за свою судьбу, страх за близких, родных и детей. Этот страх укоренился в их душах за долгие годы жизни в самом «счастливом и справедливом» обществе, стране, которую пафосно величали: Союз Советских Социалистических Республик.

Время неумолимо и неподвластно человеку, даже если он гений. Никому не позволительно силой ломать судьбы людей и целых народов, даже если это политическая партия, на знамени которой начертаны самые прекрасные лозунги о счастье людей. Такого права нет у людей, эта жесткая прерогатива есть лишь у Создателя.

Седьмого ноября. Эта дата вошла в мою жизнь навсегда и во мне она умрет лишь вместе со мной. Вот и в этом году, если даст Бог, мы с друзьями, как всегда соберемся за праздничным столом и выпьем по рюмочке, а может и по две, под традиционную закуску из советской жизни: селедочку с лучком, грибочки соленые и конечно, на нашем столе будет знаменитое блюдо «под шубой». Выпьем за прошедшие годы, за нашу молодость, за то хорошее, что было у нас при жизни в СССР. Это наша прошлая жизнь и мы искренне тогда желали счастья нам и нашим потомкам. Но, не срослось, как говорится. Поэтому мы попросим прощения у наших внуков за наши заблуждения, глупость и преступления. Мы от всей души пожелаем им настоящего, человеческого счастья.

Шмелев Юрий

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110802/21297/-