Проишествия 

Красный крест объявил о завершении эвакуации из восточного Алеппо

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Иллюстрация: gazeta.ru

Операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо в Сирии и двух населенных пунктов в Идлибе успешно завершена, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного комитета Красного креста (МККК).

По словам пресс-секретаря МККК Кристы Армстронг, все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы. «Также были эвакуированы раненые и бойцы», — сказала она.

Ранее стало известно, что из восточного Алеппо вышла последняя часть боевиков со своими семьями и эта территория полностью перешла под контроль правительственных войск.

По данным МККК, ООН и сирийских властей, за все время гуманитарной операции из восточного Алеппо были эвакуированы более 35 тысяч человек.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/23/krasnyy-krest-obyavil-o-zavershenii-evakuacii-iz-vostochnogo-aleppo

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