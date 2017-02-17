Проишествия 

Корреспондент EADaily попала под обстрел ВСУ

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Кристина Мельникова. Фото с личной страницы в соцсети.

Корреспондент EADaily Кристина Мельникова попала под обстрел ВСУ на юге Донецкой Народной Республики.

Российские журналисты, в числе которых была и Мельникова, попали под обстрел в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР сегодня, 16 февраля, в 17:30. Огонь велся с позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов по самому центру поселка. Журналисты благополучно покинули зону обстрела благодаря оперативным действиям представителя пресс-службы ВС ДНР.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/korrespondent-eadaily-na-donbasse-popala-pod-obstrel-vsu

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