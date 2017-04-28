Короткая память человечества

Много лет назад я посетила Яд Вашем… В Израиле была часто, но ни внутренних сил, ни эмоций на повторное посещение у меня не хватило – нестерпимо больно… Я помню солнечный весенний день и очередь туристов, щебетавших на разных языках. Наша вереница медленно продвигалась к детскому мемориалу. Ни Освенцим, ни Майданек, ни Бухенвальд, ни музей Анны Франк, ни многочисленные еврейские гетто и памятники жертвам Катастрофы, разбросанные по всей Европе, меня так не оглушили эмоционально, как этот современный каменный мешок в Иерусалиме, в котором каждая твоя клеточка трепещет, воздуха не хватает, и дыхание прерывается, в котором ощущается страх и неизбежность…

Тот далёкий весенний солнечный день «оборвался» темнотой и тишиной, в которых бесконечно с небольшим интервалом звучали только имена, возраст и название страны, откуда были родом полтора миллиона детей, которым никогда не суждено было стать взрослыми. Их библейско-еврейские имена пришли из вечности и ушли в вечность… Имена, имена, имена… Фотографии, фотографии, фотографии…

Передо мной шла группа подростков из Германии. Когда уже все вышли на улицу, с одной немецкой девчушкой, случилась истерика. А меня уже много лет одни воспоминания об эмоциональном потрясении вгоняют в ступор. Я помню все и это моя генетическая память. И сегодня в моем доме горит свеча в память об уничтоженных миллионах людей: расстрелянных, отравленных, сожжённых, уморенных голодом только за то, что в их жилах текла еврейская кровь…

Скупая статистика всегда меня поражает отсутствием эмоций и какой-то состоявшейся неизбежностью. Итак, Англо-американская комиссия в 1946 году установила число уничтоженных евреев: 6029500. В 1955 году известный еврейский демограф и специалист по статистике еврейского населения в мире Яков Лещинский опубликовал книгу, изданную в Аргентине. По его данным, из 8255000 евреев, живших в оккупированных нацистами странах Европы в сентябре 1939 года, погибло 5957000 (72,1%).

По данным сборника документов «SS im Einsatz», Berlin, 1957 в Европе в 1939 году жили 8.301.000 евреев, а погибло 5.978.000. Мне попадались и другие данные: до войны в Европе жило 9.5 миллиона евреев, а после войны – 3.5 миллиона осталось. Эйхман на следствии сказал: «Никаких письменных указаний никто не получал. Я только знаю, что Гейдрих сказал мне: «Эйхман, фюрер отдал приказ уничтожить евреев физически». Начальник гестапо Мюллер получал приказы от Гейдриха, а тот от Гиммлера, а Гиммлер передавал приказы Гитлера». Эйхман, который в основном занимался уничтожением евреев в концлагерях, назвал на следствии цифру – 5 миллионов евреев… Шоа…

Статистика заставляет думать и анализировать цифры, за которыми стоят факты. И, как ни странно, в странах, сотрудничавших с Гитлером, погибло наименьшее число евреев и именно в Болгарии царь Борис совместно с Патриархом вышли поддержать собственных еврейских граждан. Маннергейм вообще все еврейское население Финляндии записал в армию – от младенцев до стариков и тем самым спас их от смерти. Франкистская Испания стала прибежищем тем евреям, которые смогли до неё добраться…

И даже далёкий Шанхай показал великим странам, не впустившим еврейских беженцев, пример гуманизма. В конце 30-х годов Шанхай оставался одним из немногих портов, принимавших евреев без каких-либо визовых ограничений. Несмотря на то, что Япония была союзницей нацистской Германии, японские войска, в 1937 году вторгшиеся в порт, не тронули эти общины…

Мир стал гуманнее за последние десятилетия? Вероятно, но вновь не по отношению к евреям. История ничему не учит, увы. Всего лишь немногим более 70-ти лет прошло со времени окончания Второй мировой, и вот уже в Англии все упоминания о Холокосте были удалены из школьной программы. Удалившие утверждают, что это оскорбляет мусульманское население, которое отрицает все существование Катастрофы.

И это признак грядущей катастрофы, которая постепенно обрушивается на весь мир, свидетельство тревожной, непостижимой легкости, с которой государства поддаются этому. Слепые ведут слепых…

Елена Пригова

25.04.2017

Комментарий (первый):

-Исторически любое посягательство на жизнь народов ничем не может быть оправдано со всех точек зрения. А если уничтожение народов становится государственной политикой, такие государства сами себя лишают права на существование. И последнее слово должно предоставляться его представителям-преступникам СУДОМ НАРОДОВ. Нюрнбергский процесс — пока единственная реакция в современной Истории.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18330/-