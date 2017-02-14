Королева с Тарзаном взбудоражили Сети интимным видео

Известная звездная пара взбудоражила Сеть интимным видео в Instagtam.

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) поздравили своих поклонников с Днем святого Валентина зажигательным танцем на берегу моря в Майами, куда приехала в гости к маме певицы Людмиле Порывай.

Звезда российской эстрады опубликовала ролик, в котором экс-стриптизер Сергей изгибается под хит Энрике Иглесиаса в одних плавках. Сама же Королева предпочла скрыть свою фигуру одеждой, весело двигая бедрами в такт музыкальной композиции.

В какой-то момент Наташа даже принялась шлепать супруга по прикрытой трусами части тела, а затем сама поворачивается в камеру пикантной частью тела.

«Вот такой у нас святой Валентин случился! С профессиональным нас праздником! Влюбленные!» — прокомментировала звезда видео, набравшее около 100 тысяч просмотров.

Многие поклонники певицы остались в восторге от их звездных танцев, но большинство осудило «странное и развратное» поздравление.

«Не понимаю», «Сын наверное гордиться», «Не смешно». «Стыд», «Наташа, а как же траур? у Вас же бабушка умерла, 40 дней даже нет, а у Вас такое показное веселье?», «Ой, что-то совсем не красиво двигались. могли бы зажечь», «Постарела Натаха», «Она всегда, как бабуля», «Зачем выкладывать такую пошлость в сеть», «Королева лет 20 в Москве, а все шокает!», «Ну не дебилы, а? И к такому человеку люди идут на концерты?», «Просто есть золото высшей пробы, есть такие же души… а есть так… дешевая бижутерия, которая привлекает к себе напускным блеском… жаль», — упрекнули Королеву подписчики.

Тем не менее, фанаты звездной пары поблагодарили артистов за зажигательный танец любви, поздравив их с наступающим праздником, а некоторые пошутили, что Королева решила отшлепать мужа из-за того, что тот курит вейп.