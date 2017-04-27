Шоу-бизнес 

Корчевников пролил свет на будущее «Прямого эфира»

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© instagram.com

Ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников заявил, что продолжит вести передачу. Артист в Instagram поблагодарил поклонников за поддержку.

«Спасибо каждому человеку, который писал мне в эти месяцы добрые слова о нашей программе. Хочу обратиться ко всем, кто верит слухам о том, что я ухожу или программа закрывается. Пусть авторы этих слухов не надеются. Вместе с огромной и лучшей командой #Прямойэфирсборисомкорчевниковым мы готовим для вас очень много всего нового и сильного — в этом и будущем сезоне. Спасибо вам!» — написал он.

Поклонников ведущего новость очень обрадовала. «Ну слава богу, я, честно говоря, никого, кроме вас на этом месте представить не могла», «Борис, вы нас очень обрадовали! Спасибо, что вы с нами, новость отличная, а вам добра», — высказались фанаты.

Борис Корчевников вел ток-шоу «Прямой эфир» с 2013 года. В феврале появилась информация о том, что он уходит с телеканала, а его место займет Дмитрий Шепелев. Позже стало известно о том, что Корчевников возглавит православный телеканал «Спас».

По материалам: http://ridus.ru/news/251204

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