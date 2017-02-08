Корабли российской авианосной группы вернулись из Сирии (ВИДЕО)

Из Средиземного моря в Россию возвратился тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Он уже встал на рейде главной базы Северного флота — в Североморске.

Позже к кораблю присоединится авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который возглавлял российскую авианосную группу у берегов Сирии.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, корабли возвращаются в Кольский залив в соответствии с правилами судоходства поочередно. Вместе с боевыми кораблями в Североморск вернутся суда обеспечения — это танкеры «Сергей Осипов» и «Кама», а также спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

«По прибытию на рейд Североморска „Петр Великий” и „Адмирал Кузнецов” выполнят праздничный салют — 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий. Ответный салют произведет эскадренный миноносец „Адмирал Ушаков”, ошвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В российском военном ведомстве также отметили, что такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота.

Напомним, что авианосная группировка Северного флота вышла в дальний поход 15 октября, а к выполнению боевых задач приступила уже 8 ноября. За время похода российские боевые корабли и суда обеспечения действовали в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземном море, пройдя порядка 18 тысяч морских миль.

Впервые в истории ВМФ России самолеты палубной авиации наносили удары по наземным объектам непосредственно с корабля. За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них — 117 ночью. Отметим, что практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях.

Читайте также: Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» возвращается на базу после успешного выполнения задач в Сирии (ВИДЕО)

По словам командующего российской группировкой войск в Сирии Андрея Картаполова, самолетами и вертолетами «Адмирала Кузнецова» были поражены 1252 объекта террористов. Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, корабельная авиация совершила более 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного, авиационно-транспортного обеспечения, воздушной разведки и поддержания благоприятного оперативного режима. При выполнении заданий по техническим причинам потерпели крушение два истребителя-бомбардировщика МиГ-29К и Су-33.